ABD’de bütçe krizi... Meclis 45 günlük tasarıyı kabul etti

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ABD Temsilciler Meclisi bugün hükümetin kapanmasını önlemek için 2'inci kez oylamaya gitti. Yapılan oylama sonunda kabul edilmesi için meclis üyelerinin 3’te 2’sinin evet oyu vermesi gereken ve yalnızca doğal afet yardımını içeren 45 günlük kısa vadeli bütçe tasarısı 335’e 91 oyla kabul edildi. Hızlı bir sürecin ardından meclise sunulan ve mecliste kabul edilen tasarı, bir sonraki adım olarak ABD’nin 50 eyaletinin her birinden eşit olarak seçilen 2 senatörden oluşan 100 üyeli Birleşik Devletler Senatosu’na sunulacak.

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'nin meclis gündemine getirdiği ve federal hükümete ekim sonuna kadar geçici finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı için dün oylama yapılmış, ancak Cumhuriyetçilerin öncelikleri olan harcamaların kısılması ve sınır güvenliğinin sağlanması gibi konuları içeren bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde 198'e karşı 232 oyla reddedilmişti. Yeni mali yılda federal hükümete finansman sağlayacak bütçe tasarısının hala yasalaşmaması nedeniyle hükümetin, yarından itibaren kapanması bekleniyor.