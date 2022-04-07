Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

ABD'de bulunan dinozor fosili hem şaşkınlık hem de tartışma yarattı

#Dinozor#Fosil#Göktaşı
ABDde bulunan dinozor fosili hem şaşkınlık hem de tartışma yarattı

ABD'de bulunan fosil, dinozorların nasıl yok olduğuyla ilgili tartışmayı alevlendirdi. Mükemmel şekilde korunmuş fosilin dev göktaşının dünyaya çarptığı gün ölen bir dinozora mı ait olduğu konuşuluyor.

Haberin Devamı

Bilim insanları ufak bir dinozorun muhteşem şekilde korunmuş bir bacağının fosilinin fotoğrafını paylaştı.

Derisi bile duran bu fosil, ABD'nin Kuzey Dakota eyaletindeki Tanis fosil bölgesindeki etkileyici fosil keşiflerinden biri. Ama heyecanlanmamız için tek sebep fosilin çok iyi korunmuş olması değil; aynı zamanda temsil ettiği şey.

Bu bacağın ait olduğu dinozorun ve Tanis'te bulunan diğer fosillerin, tam olarak, dinozorlar ve birçok canlının yok olmasına sebep olan dev göktaşının dünyaya çarptığı gün öldüğü düşünülüyor.

12 kilometre çapındaki göktaşının 66 milyon yıl önce dünyaya çarpmasıyla, dinozorlar da dahil canlıların yüzde 75'inin yok olduğu artık genel bir kanı haline geldi. Bu olayla dinozorlar saltanatı sona ermiş ve memelilerin yükselişi başlamıştı.

Haberin Devamı

Ancak şu ana kadar, büyük çarpmanın birkaç bin yıl yakınına ait bile çok az fosil bulunmuştu. Bu nedenle çarpma gününe ait bir fosil bulunmuş olması ihtimali, kesin kanıtlanamamış olsa bile, olağanüstü bir durum.

3 BİN KİLOMETRE MESAFEDE

Göktaşının, Meksika Körfezi'nde Yucatan bölgesi yakınına düştüğü biliniyor. Burası Tanis'e yaklaşık 3 bin kilometre mesafede. Ama göktaşının büyüklüğü ve yarattığı etki düşünülünce bu mesafe aslında oldukça yakın.

Bulunan fosillerin ve kaya parçalarının tam bir keşmekeş halinde birbirine geçmiş olması da adeta o gün yaşananları özetliyor.

Tanis bölgesinde, bu dinozor bacağının yanı sıra, bazı balık fosilleri de bulundu.

Kazıları yürüten ekibin başındaki Manchester Üniversitesi'nden Robert DePalma "Bu bölgede an be an neler olduğunu bize anlatan birçok detay var. Sanki yaşananları bir filmde izliyormuşuz gibi. Kayaya, oradaki fosillere bakıyorsunuz ve sizi o güne geri götürüyor" diyor.

Basında ilk kez 2019 yılında yer alan Tanis fosil bölgesi hakkında şu ana kadar hakemli dergilerde yayımlanmış birkaç makale bulunuyor, ve bilim insanları gerisinin geleceğini söylüyor.

BBC belgesel bölümü Tanis'te son 3 yıldır çekim yapıyor. Bağımsız uzmanların da yorumlarıyla katkıda bulunduğu belgesel, ünlü belgeselci Sir David Attenborough'nun anlatımıyla 15 Nisan'da gösterilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dinozor#Fosil#Göktaşı

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Alice kriptolar diyarında... Kül yutmam diyen polis, aşk uğruna dolandırıcıların ağına nasıl düştü

Alice kriptolar diyarında... 'Kül yutmam' diyen polis, aşk uğruna dolandırıcıların ağına nasıl düştü?

#Kripto Para
Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Alice kriptolar diyarında... Kül yutmam diyen polis, aşk uğruna dolandırıcıların ağına nasıl düştü

Alice kriptolar diyarında... 'Kül yutmam' diyen polis, aşk uğruna dolandırıcıların ağına nasıl düştü?

#Kripto Para
Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan