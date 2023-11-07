ABD’de bugün seçim olsa Trump, Biden’dan açık ara önde

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NEW York Times gazetesinin yaptırdığı ankete göre Biden, en önemli salıncak eyaletlerin çoğunda Trump’ın gerisinde kalıyor. Seçimlerde oy tercihi değişebilen ve başkan seçiminde kritik rol oynayan Nevada, Georgia, Arizona, Michigan ve Pennsylvania eyaletlerinde Trump yarışı açık ara önde götürürken Wisconsin eyaletinde Biden’ın iki puanlık bir avantajı bulunuyor. Bu 6 önemli eyalette Cumhuriyetçi Trump’ın yüzde 48, Demokrat Partili Biden’ın ise yüzde 44 oyu olduğu belirtildi.

BİDEN NİYE KAYBEDİYOR

Ankette Amerikan halkının çoğunluğunun Başkan Biden’dan uzaklaşmasının sebebinin, yönetimin politikalarının hayatlarını doğrudan etkilemesi olduğu söylendi. ABD başkanlık sisteminde ipi göğüsleyebilmek için en az 270 seçiciler kurulu delegesinin oyuna ulaşmak gerekiyor. New York Times/Siena araştırmasına göre ise Trump bu anket sonuçlarıyla 300 seçiciler kurulu delegesinin oyunu alarak rahat bir şekilde başkanlığa uzanıyor.

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Trump’ın ‘sivil dolandırıcılık’ davası dün devam etti. Zaman zaman tansiyonu yükselten Trump’ın sözünü kesen yargıç, ‘burası miting alanı değil’ uyarısında bulundu.

HAYAT PAHALILIĞI ETKİLİ

ABD Başkanı Biden’ın başını kalan bir yıldan az sürede ağrıtacak en önemli meselelerin başında geçtiğimiz yıllarda Amerikan halkının belini büken yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı geliyor. Bir noktada yüzde 10’lara yaklaşan resmi enflasyon ve geçtiğimiz sene üst üste iki çeyrek ekonominin küçülmesiyle ABD halkı, geçmişe oranla alım güçlerinin düştüğünü gördü.

BİDEN YAŞLI BULUNUYOR

Biden’ın yaşı da önemli bir kaygı. Önümüzdeki sene seçimlere girdiğinde 82’nci yaş gününü kutlamasına 15 gün kalacak olan başkan, eğer seçilirse ve görevini tamamlamak isterse Beyaz Saray’dan ayrıldığında 86 yaşını devirmiş olacak. Kamuoyu önünde yaptığı gaflar, sözlerini unutması, dengesini kaybedip yere düşmesi gibi olaylar Amerikan halkında Biden’ın mental ve fiziksel sağlığı hakkında büyük soru işaretlerine yol açtı. Ankete göre halkın yüzde 62’si Biden’ın etkili “zihinsel keskinliğe” sahip olmadığını söyledi.

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BİDEN YARIŞTAN VAZGEÇER Mİ

Biden’a kamuoyu araştırmalarındaki destek giderek azalırken Demokrat Parti içinde Biden’ın yerine kimin gelebileceği de büyük bir soru işareti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in halk arasında popüler olmaması, alternatif şansını azaltıyor. California Valisi Demokrat Gavin Newsom’ın parti içinde önemli bir figür olmasına rağmen yarışa girmeyeceğini açıklamasıyla Biden’a alternatif çıkmayacak gibi görünüyor. Zaten görevde olan başkana parti içinden rakip çıkmaması, ABD siyaset kültüründe olağan bir durum.

Gelecek yıl içinde Başkan Biden’a kendi partisi içinden “bırak” çağrıları gelip gelmeyeceği büyük merak konusu.