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ABDâ€™de bu yÄ±l 600 bin kiÅŸinin kanserden hayatÄ±nÄ± kaybedeceÄŸi öngörüldü

#ABD#KANSER#Can KaybÄ±
ABDâ€™de bu yÄ±l 600 bin kiÅŸinin kanserden hayatÄ±nÄ± kaybedeceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼

Amerikan Kanser DerneÄŸiâ€™nin geÃ§miÅŸ yÄ±llardaki istatistik verilerine gÃ¶re hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± tahmin raporunda, 2022'de, toplam 1,9 milyon yeni kanser vakasÄ± ve 609,360 kansere baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mÃ¼n meydana gelmesi beklendiÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼. DerneÄŸin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± istatistiki Ã¶ngÃ¶rÃ¼ raporu, dÃ¼nyadaki en yaygÄ±n olarak alÄ±ntÄ±lanan kanser istatistikleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.Â

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Amerikan Kanser DerneÄŸi geÃ§miÅŸ yÄ±llardaki verilere dayalÄ± raporunda, 2022'de ABD'de 1.918.030 yeni kanser vakasÄ± ve 609.360 kansere baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mÃ¼n meydana geleceÄŸini Ã¶ngÃ¶rdÃ¼. Dernek, gÃ¼nlÃ¼k olarak 5 bin 250 yeni vaka ve 1,670 Ã¶lÃ¼m gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. DiÄŸer yandan raporda 1991 ve 2019 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki kanser Ã¶lÃ¼m oranÄ±ndaki yÃ¼zde 32'lik kademeli bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ olduÄŸu ve bunun neredeyse 3,5 milyon daha az kanser Ã¶lÃ¼mÃ¼ anlamÄ±na geldiÄŸi ifade edildi.

10 Ã–LÃœMDEN 8â€™Ä° SÄ°GARA KAYNAKLI Â

Kanser vaka ve Ã¶lÃ¼mlerdeki bu dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de erken teÅŸhis ve tedavi, daha az insanÄ±n sigara iÃ§mesinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±, akciÄŸer ve sigarayla iliÅŸkili diÄŸer kanserlerde dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe neden olduÄŸu belirtildi. 2022'de akciÄŸer kanserinden kaynaklanan 10 Ã¶lÃ¼mÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 8'inin (yÃ¼zde 81) sigaradan kaynaklanmasÄ± bekleniyor. Sigara iÃ§en kiÅŸilerde akciÄŸer kanseri geliÅŸme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± hiÃ§ sigara iÃ§meyenlere gÃ¶re yaklaÅŸÄ±k 25 kat daha fazla olduÄŸu vurgulandÄ±.

AKCÄ°ÄžER KANSERÄ°NE BAÄžLI Ã–LÃœMLER BÄ°RÄ°NCÄ° SIRADA

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Raporda kansere baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mlerin birinci sÄ±rasÄ±nda â€˜akciÄŸer kanseriâ€™ olduÄŸu ve Ã¼lkede her gÃ¼n 350'den fazla Ã¶lÃ¼me neden olduÄŸu ifade edildi. Kanserden Ã¶lÃ¼mlerin ikinci sÄ±rasÄ±nda ise kalÄ±n baÄŸÄ±rsak kanseri yer alÄ±yor ve diÄŸer kanser tÃ¼rlerine gÃ¶re 2,5 kat daha fazla Ã¶lÃ¼me neden olduÄŸu belirtildi. Â 

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