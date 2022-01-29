ABD’de “Bombogenesis” alarmı! 10 milyon kişi etkilenecek...

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ABD doğu kıyıları, son 4 yılın en şiddetli kar fırtınasına hazırlanıyor. Boston Belediye Başkanı Michelle Wu, Carolines’tan Maine eyaletine kadar tüm kıyı şeridini etkisi altına alması beklenen kar fırtınasının "tarihi" olabileceğinin altını çizdi.

4 YILDIR BİR İLK! 2 METREDEN FAZLA KAR GÖRÜLEBİLİR

New Jersey kıyılarında ve Times Meydanı'nda günlerdir kar yağışı devam ediyordu ancak meteoroloji uzmanları bugün için en şiddetli kar yağışını tahmin ettiler.

Fırtına, New England'a 2 metreden fazla kar getirebilir ve Virginia'dan Maine'e uzanan şehirlerleri kar esareti altında bırakabilir. Kar fırtınası uyarıları, Doğu Kıyısı'nın çoğunun dört yıldır gördüğü ilk şey.



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Uzmanlar, Nor’easter olarak da bilinen şiddetli fırtına nedeniyle Boston bölgesine 61 santimetreye kadar kar düşeceğini belirtiyor. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, “Acil durumlar dışında seyahatlerinizi kısıtlayın. Seyahat etmeniz gerekiyorsa mutlaka bir hayatta kalma kitini yanınızda bulundurun. Yolda kalmanız durumunda ise aracınızdan ayrılmayın” uyarısında bulunuldu.

5 EYALETTE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ



NWS ve Accuweather’dan yapılan açıklamalara göre, rüzgarların şiddetlenerek kasırga seviye ulaşması bekleniyor. Uzmanlar, soğuk havanın okyanus üzerindeki sıcak hava dalgası ile karşılaşarak “Bombogenesis” etkisi göstereceğini belirtti. New York, New Jersey, Maryland, Rhode Island ve Virginia valileri, bölge sakinlerine kendi güvenlikleri için yollardan uzak durmaları uyarısında bulunarak, acil durum ilan etti.

