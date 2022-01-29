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ABD’de “Bombogenesis” alarmı! 10 milyon kişi etkilenecek...

#ABD#Kar Fırtınası#Uçuş
ABD’de “Bombogenesis” alarmı 10 milyon kişi etkilenecek...

ABD’nin doğu kıyılarını etkisi altına alması beklenen “Bombogenesis” kar fırtınası nedeniyle 5 eyalette acil durum ilan edildi. Doğu Kıyısı boyunca 10 milyon kişiyi etkileyecek fırtına için uyarılar peş peşe gelirken binlerce uçuş da iptal edildi.

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ABD doğu kıyıları, son 4 yılın en şiddetli kar fırtınasına hazırlanıyor. Boston Belediye Başkanı Michelle Wu, Carolines’tan Maine eyaletine kadar tüm kıyı şeridini etkisi altına alması beklenen kar fırtınasının "tarihi" olabileceğinin altını çizdi.

4 YILDIR BİR İLK! 2 METREDEN FAZLA KAR GÖRÜLEBİLİR

New Jersey kıyılarında ve Times Meydanı'nda  günlerdir kar yağışı devam ediyordu ancak meteoroloji uzmanları bugün için en şiddetli kar yağışını tahmin ettiler.

Fırtına, New England'a 2 metreden fazla kar getirebilir ve Virginia'dan Maine'e uzanan şehirlerleri kar esareti altında bırakabilir. Kar fırtınası uyarıları, Doğu Kıyısı'nın çoğunun dört yıldır gördüğü ilk şey.

ABD’de “Bombogenesis” alarmı 10 milyon kişi etkilenecek...

HAYATTA KALMA KİTİNİZİ YANINIZA ALIN

Uzmanlar, Nor’easter olarak da bilinen şiddetli fırtına nedeniyle Boston bölgesine 61 santimetreye kadar kar düşeceğini belirtiyor. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, “Acil durumlar dışında seyahatlerinizi kısıtlayın. Seyahat etmeniz gerekiyorsa mutlaka bir hayatta kalma kitini yanınızda bulundurun. Yolda kalmanız durumunda ise aracınızdan ayrılmayın” uyarısında bulunuldu.

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5 EYALETTE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

NWS ve Accuweather’dan yapılan açıklamalara göre, rüzgarların şiddetlenerek kasırga seviye ulaşması bekleniyor. Uzmanlar, soğuk havanın okyanus üzerindeki sıcak hava dalgası ile karşılaşarak “Bombogenesis” etkisi göstereceğini belirtti. New York, New Jersey, Maryland, Rhode Island ve Virginia valileri, bölge sakinlerine kendi güvenlikleri için yollardan uzak durmaları uyarısında bulunarak, acil durum ilan etti.

ABD’de “Bombogenesis” alarmı 10 milyon kişi etkilenecek...

Özellikle kuzeydoğu boyunca etkili olması beklenen fırtına nedeniyle New York Belediye Başkanı Eric Adams, bugün açık havada yemek yeme etkinliklerini ve aşı randevularını iptal etti.

10 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEYECEK! BİNLERCE UÇUŞ İPTAL

Doğu Kıyısı boyunca 10 milyon kişiyi etkileyecek olan fırtına nedeniyle ABD’de cuma ve pazar günleri arasında 5 binden fazla uçuş iptal edildi.
ABD’de “Bombogenesis” alarmı 10 milyon kişi etkilenecek...

İNSANLAR MARKETLERE AKIN ETTİ

Gelen uyarılar sonrası fırtına süresini evlerinde geçirecek olan ABD vatandaşları marketlere akın etti.
ABD’de “Bombogenesis” alarmı 10 milyon kişi etkilenecek...

Ajanslara düşen görüntülerde, insanların gıda malzemelerinin yanı sıra tuz ve kar eritmeye yardımcı kimyasallar aldığı görülüyor. Öte yandan Massachusetts'te düzinelerce kamyona tuz yüklenerek fırtına öncesi hazırlık yapıldı
ABD’de “Bombogenesis” alarmı 10 milyon kişi etkilenecek...

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#ABD#Kar Fırtınası#Uçuş

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