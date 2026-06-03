ABD'de bombalı soygun girişimi: FBI alarma geçti

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ABD'nin California eyaletine bağlı Bakersfield kentinde bir banka şubesinde yaşanan bomba tehdidi ve rehine krizi nedeniyle güvenlik güçleri alarma geçti. Olayın ardından bölge geniş güvenlik çemberine alınırken, FBI ajanları da operasyona dahil oldu.

CNN International ve yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, salı günü yerel saatle 13.00 sıralarında şehir merkezindeki Chase Bank şubesine yönelik bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bir erkeğin banka içerisinde çok sayıda kişiyle birlikte kendisini binaya kilitlediğini tespit etti.

İKİ REHİNE SERBEST BIRAKILDI

Bakersfield Polis Çavuşu Eric Celedon, yürütülen kriz görüşmeleri sonucunda çok sayıda rehineden ikisinin serbest bırakıldığını açıkladı. Celedon, içeride bulunan diğer rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

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Celedon, "Bu olayı mümkün olan en güvenli şekilde neticelendirmek için elimizdeki tüm imkanları ve kaynakları seferber ettik" ifadelerini kullandı.

FBI VE ÖZEL EKİPLER BÖLGEDE

Olayın ardından güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yetkililer, banka çevresindeki güvenlik alanını genişleterek belediye binası ve polis merkezi dahil çok sayıda yapıyı tahliye etti. Bazı yollar da geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Bölgede çok sayıda polis aracı, taktik müdahale ekipleri, acil sağlık görevlileri ve FBI ajanları konuşlandırıldı. Emniyet birimleri, kriz müzakere ekibinin şüpheliyle telefon üzerinden temasını sürdürdüğünü duyurdu.

Yetkililer, olayın halen aktif tehdit oluşturduğunu belirterek vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını istedi.

"ŞEHRİN GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK POLİS SEVKİYATI"

Olay yerinde bulunan canlı yayıncı Jacob Davidson, sosyal medya üzerinden gelen ihbarların ardından bölgeye gittiğini söyledi.

Davidson, "Polislerin bankanın otoparkına ve arkasından içeriye girdiğini gördüm. Bu şehirde bugüne kadar gördüğüm en yoğun polis sevkıyatı yapıldı" dedi.

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Yaklaşık bir blok ötede komuta merkezi kurulduğunu belirten Davidson, yeşil, kırmızı, sarı ve siyah renk kodlu acil müdahale çadırlarının da hazırlandığını aktardı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN ÇAĞRI

Bakersfield Belediye Başkanı Karen Goh, süreci yakından takip ettiğini belirterek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Goh, "Kamuoyunun şu anda yapabileceği en büyük yardım, bölgeden uzak durarak kolluk kuvvetlerine, müzakerecilere ve eğitimli profesyonellere görevlerini güvenle yapmaları için gerekli alanı ve fırsatı tanımaktır" dedi.