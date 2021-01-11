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Dünya
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 11.01.2021 - 23:34 | Son Güncelleme:

ABD'de bomba gelişme! Dışişleri sitesinde ilginç bilgi: Trump'ın görev süresi sona erdi

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ABD'de bomba gelişme! Dışişleri sitesinde ilginç bilgi: Trump'ın görev süresi sona erdi
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ABD 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınının şokunu yaşarken, Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde bomba bir gelişme yaşandı. Sitede Başkan Trump ve Yardımcısı Mike Pence'in görev sürelerinin 11.01.201 itibarıyla sona erdiği bilgisi yer aldı. Sitedeki bu bilginin Trump karşıtı bir çalışan tarafından girildiği de öne sürülürken, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun sitedeki bilgilerin değiştirilmesine ilişkin soruşturma başlatılması talimatı verdiği bildirildi.

Sitenin hacklenmiş olabileceği belirtilirken, sosyal medyada "istifa etmiş olabilecekleri" yolunda yorumlar da yer aldı. Twitter'da dolaşan iddialar arasında, sitedeki bu bilginin Trump karşıtı bir çalışan tarafından girildiği de öne sürülüyor.

İKİ KEZ DEĞİŞTİRİLMİŞ! AÇIKLAMA YAPILMADI

ABDde bomba gelişme Dışişleri sitesinde ilginç bilgi: Trumpın görev süresi sona erdi

ABDde bomba gelişme Dışişleri sitesinde ilginç bilgi: Trumpın görev süresi sona erdi



Sitede Donald Trump'ın biyografisinin yer aldığı bölümde, sadece Başkan'ın görev süresinin dolduğu bilgisi kullanıldı. Sayfanın farklı zamanlarda en az iki kez değiştirildiği aktarıldı. Dünya medyası, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bilgi istedi. Yetkili kurumlardan henüz bir açıklama gelmiş değil.

SAYFA ERİŞİME KAPATILDI

Haberin sosyal medya ve geleneksel medyada yayılmasının ardından sayfa erişime kapatıldı. Sayfada yer alan bilgide, "Üzgünüz, bu site şu anda teknik sorunlar yaşıyor. Lütfen birkaç dakika sonra yeniden deneyin" ifadesi yer aldı.

ABDde bomba gelişme Dışişleri sitesinde ilginç bilgi: Trumpın görev süresi sona erdi


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Buzzfeed'in haberine göre; Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sitedeki Trump ve Pence biyografilerinin değiştirilmesine ilişkin soruşturma başlatılması talimatı verdi. Buzzfeed, olaya ilişkin bilgi sahibi diplomatlara dayandırdığı haberinde, "değişiklikleri hoşnutsuz bir personelin yaptığını" aktardı. Diplomatlardan biri, kapalı sistemin 'hack'lenmesinin imkansıza yakın olduğunu ifade etti.

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