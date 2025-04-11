ABD’de bir uçak kazası daha!

Haberin Devamı

ABD'de uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi. Florida eyaletine bağlı Boca Raton şehrinde 3 kişiyi taşıyan çift motorlu Cessna 310 uçağı, yerel saatle 10.30 sıralarında havaalanı yakınlarında düştü. Polis kazanın ardından, "Bu sabah erken saatlerde bir uçak kazasının meydana geldiğini üzülerek doğruluyoruz" açıklamasını yaptı.

DÜŞMEDEN ÖNCE YAKLAŞIK 20 DAKİKA HAVADA KALDI

Boca Raton Belediye Başkanı Scott Singer ise yaptığı açıklamada, "Düşüncelerimiz, bu trajik olaydan etkilenen herkesle birlikte. Devam eden soruşturmalar sırasında, ilgili ailelere karşı sabır ve saygı gösterilmesini rica ediyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Uçuş takip sitesi FlightRadar24'e göre, Cessna 310R, düşmeden önce yaklaşık 20 dakika havada kaldı.

Yetkililer, Boca Raton Havaalanı'ndan kalkış yapan uçağın Tallahassee Uluslararası Havaalanı'na doğru gittiğini bildirdi.