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ABD'de bir uçak kazanın eşiğinden döndü: Ohio'da filmleri aratmayan iniş

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#ABD#Ohio#Özel Jet
ABDde bir uçak kazanın eşiğinden döndü: Ohioda filmleri aratmayan iniş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 16:03

ABD'nin Ohio eyaletinde iniş takımları arızalanan özel jet pilotun çabasıyla kazadan kurtuldu. Pilot, ön iniş takımları açılmayan uçağı güvenli şekilde yere indirmeyi başardı.

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ABD'nin Ohio eyaletinde NetJets'e ait bir Cessna Citation tipi özel uçak, ön iniş takımlarında meydana gelen arıza nedeniyle Akron-Canton Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, pilotun ön iniş takımları açılmayan jeti, piste güvenli bir şekilde indirdiği görüldü. Ohio Kamu Güvenliği

Departmanından yapılan açıklamaya göre uçakta iki pilot bulunuyordu ve her ikisi de uçaktan yara almadan ayrıldı.

Uçağın Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'ndan kalktığı öğrenildi.

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#ABD#Ohio#Özel Jet

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