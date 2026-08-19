ABD'de bir uçak kazanın eşiğinden döndü: Ohio'da filmleri aratmayan iniş

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

ABD'nin Ohio eyaletinde NetJets'e ait bir Cessna Citation tipi özel uçak, ön iniş takımlarında meydana gelen arıza nedeniyle Akron-Canton Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, pilotun ön iniş takımları açılmayan jeti, piste güvenli bir şekilde indirdiği görüldü. Ohio Kamu Güvenliği

Departmanından yapılan açıklamaya göre uçakta iki pilot bulunuyordu ve her ikisi de uçaktan yara almadan ayrıldı.

Uçağın Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'ndan kalktığı öğrenildi.