KoronavirÃ¼sÃ¼nÂ dÃ¼nyadaki merkezi ABDâ€™de hayatÄ± normale dÃ¶ndÃ¼rme Ã§abalarÄ± devam ediyor. Ã‡oÄŸu eyaletÂ valilisiÂ ekonomiyi tekrar canlandÄ±rmakÂ iÃ§in iÅŸletmeleri sosyal mesafeyi gÃ¶zeterek aÃ§Ä±yor.Â ABDâ€™deki restoranlar ve kafeler, sosyal mesafe kuralÄ± ve sÄ±nÄ±rlÄ± kapasiteyle yeniden faaliyete geÃ§meye baÅŸladÄ±.Â ABDâ€™nin turistik yerlerinden Ocean CityÂ kentindekiÂ bir restoran sosyal mesafe iÃ§in yaratÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼m buldu.Â Åžehirdeki deniz restoranÄ±Â FishÂ Talesâ€™deÂ iÃ§ lastik (ÅŸambrel) iÃ§erisineÂ giren mÃ¼ÅŸteriler 4 tekerlekli mekanizmayla restoran iÃ§erisinde kendi masalarÄ±nda sosyal mesafeyi koruyarak yemek yiyebiliyorlar.Â MÃ¼ÅŸteriler yiyecek veÂ iÃ§ecekleriniÂ ÅŸambrellerin Ã§evresindeki yerlere rahatÃ§a koyarak kendi masalarÄ±nda yemek yiyebiliyorlar.Â

RestoranÄ±n Ã¶zel masalarÄ± yoÄŸun ilgi Ã§ekerkenÂ koronavirÃ¼seÂ karÅŸÄ± ilginÃ§ Ã§Ã¶zÃ¼mler arasÄ±nda yer aldÄ±. Kimse kimseye 90 santimetreden fazla yaklaÅŸamazken, ayrÄ± masalarÄ±n iÃ§ine giren iki kiÅŸi ise birbirlerinden 180 santimetre mesafede durmuÅŸ oluyor.Â