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ABD'de bir laboratuvarda bulunan şişeler ortalığı karıştırdı

#ABD#Çiçek Hastalığı#Virüs
ABDde bir laboratuvarda bulunan şişeler ortalığı karıştırdı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir laboratuvarda bulunan 15 gizemli şişe sonrası kolluk kuvvetleri harekete geçti. Söz konusu şişelerde çiçek hastalığına neden olan vaccinia virüsünün olduğu belirtildi.

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Philadelphia'nın yaklaşık 30 mil kuzeybatısındaki Montgomery County'de aşı araştırması yapan bir laboratuvarda üzerinde 'çiçek hastalığı' etiketi olan 15 şişe bulundu.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yaptığı açıklamada donmuş şişelerin Pensilvanya'da aşı araştırması yapan tesisteki dondurucuyu temizleyen laboratuvar çalışanı tarafından tesadüfen keşfedildiğini açıkladı.

ŞİŞELERE EL KONULDU, TESİS KAPATILDI

Bulunan şişeler sonrası güvenlik güçlerine haber verildi ve geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Devreye FBI'ın girdiği, şişelere en konulduğu tesisin kısa süreli kapatıldığı açıklandı.

İÇERİKLERİ BOZULMAMIŞ

CDC Sözcüsü, 'vaccinia virüsü' içeren şişelerin içeriğinin bozulmamış gibi göründüğünü ve CDC'nin soruşturmada kolluk kuvvetleriyle beraber çalıştığını belirtti.

ELDİVEN VE YÜZ MASKESİ KURTARDI

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Şişeleri keşfeden laboratuvar çalışanının eldiven ve yüz maskesi taktığı bu yüzden de donmuş virüse maruz kalmadığı ortaya çıktı.

HER 10 KİŞİDEN 3'Ü ÖLÜYOR

Çiçek hastalığı, her yaşta ve her cinste kişilerde görülen, irinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan, ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalık 1970'lerde geliştirilen aşılarla ortadan kaldırıldı, ancak tehlikesi konusunda uzmanlar hala hemfikir.  Bir kişi hastalığa yakalanıp, döküntü geliştirdiğinde, aşı onları koruyamaz. Çiçek hastalığına yakalanan her 10 kişiden 3'ü ölüyor.

DÜNYADA SADECE İKİ TESİSTE OLABİLİR

Dünyada sadece iki tesiste virüs dozlarının olmasına izin veriliyor, bunlardan biri CDC'nin Atlanta genel merkezi diğeri ise bir Rus laboratuvarı. 

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#ABD#Çiçek Hastalığı#Virüs

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