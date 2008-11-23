ABD'de bir kişi idam edildi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD'nin Kentucky eyaletinde, 2 çocuğu öldürmekten suçlu bulunan ve idama mahkum edilen Marco Allen Chapman'ın cezası infaz edildi.

Suçunu kabul eden ve temyize gitmeyi reddeden Chapman'ın cezası zehirli iğneyle yerine getirildi ve Kentucky eyaletinde idam kararı 9 yıl aradan sonra ilk kez uygulanmış oldu.



İki çocuğu öldürmek, bir çocuk ile annelerini yaralamaktan suçlu bulunan ve 2004 yılında idam cezasına çarptırılan Chapman, temyiz başvurusunda bulunmayı reddetmiş, aksine idam cezasına çarptırılmasını talep etmiş, bunun yolunun açılabilmesi için avukatlarını kovma hakkını elde edebilme uğraşı vermişti.

