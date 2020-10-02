ABD'de 40'lÄ± yaÅŸlarÄ±ndaki bir kadÄ±na yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) sÃ¼rÃ¼ntÃ¼ testi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada kafatasÄ± duvarÄ± delindi.Â

Vakayla ilgili ayrÄ±ntÄ±lar, "JAMA Otolaryngologyâ€“Head & Neck Surgery" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.Â

Iowa'da yaÅŸayan kadÄ±nÄ±n, sÃ¼rÃ¼ntÃ¼ testi yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada kafatasÄ±nÄ± koruyan duvarÄ±n yÄ±rtÄ±lmasÄ±yla beyin omurilik sÄ±vÄ±sÄ±Â burnundan akmaya baÅŸladÄ±.Â

KadÄ±n, baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±, baÅŸ dÃ¶nmesi ve kusma ÅŸikayetlerinin yanÄ± sÄ±ra boynunun sertleÅŸtiÄŸi, metalik bir tat aldÄ±ÄŸÄ± ve Ä±ÅŸÄ±ÄŸa karÅŸÄ± hassasiyet geliÅŸtirdiÄŸi ÅŸikayetleriyle doktora baÅŸvurdu.

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"BAZI HASTALAR Ä°Ã‡Ä°N SADECE ORAL SÃœRÃœNTÃœ ALINMALI"

VakayÄ± inceleyen Iowa Ãœniversitesinde gÃ¶revli doktorÂ Jarrett Walsh ve ekibi, yapÄ±lan testlerde, kadÄ±nÄ±n kafatasÄ±nÄ±n altÄ±nda delik aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼.

Walsh, sÃ¼rÃ¼ntÃ¼ testinde kullanÄ±lan uzun Ã§ubuÄŸun duvarda delik aÃ§masÄ±nÄ±n, kadÄ±nÄ±n intrakraniyal hipertansiyon nedeniyle geÃ§miÅŸte gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ tedavinin sonucu olduÄŸuna inandÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.Â

Bu tedavinin, "beyin dokusunun kafatasÄ±ndaki bir aÃ§Ä±klÄ±ktan kese ÅŸekildeki fÄ±tÄ±klaÅŸmasÄ±" anlamÄ±na gelen ensefalosele yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±na ve kadÄ±nÄ±n temmuzda ameliyat olduÄŸuna iÅŸaret edildi.Â

Uzmanlar, aÅŸÄ±rÄ± sinÃ¼se sahip ya da kafa kaidesi ameliyatÄ± olanlarÄ±n, Kovid-19'un tespiti iÃ§in sadece oral sÃ¼rÃ¼ntÃ¼ alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etmeleri gerektiÄŸini vurguladÄ±.

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