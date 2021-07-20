ABD'de bir günde 247 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 53 bin 212 artışla 34 milyon 134 bin 132'ye yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 247 artarak 609 bin 268 olarak kayıtlara geçti.

California, 3 milyon 865 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 44 bini aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 450 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 133 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 780, Teksas'ta 52 bin 839 olarak belirlendi.

161 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 186 milyon 317 binden fazla kişiye ilk doz, 161 milyon 473 binden fazla kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 31 milyon 174 bini aşkın vakayla Hindistan ve 19 milyon 391 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 542 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 414 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

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