×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD'de bir federal yargıç, Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatma kararını durdurdu

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Federal Yargıç#Trump
ABDde bir federal yargıç, Trumpın Eğitim Bakanlığını kapatma kararını durdurdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 20:08

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatmaya yönelik kararını durdurarak kurumdan çıkarılan kişilerin de işe geri alınmasına hükmetti.

Haberin Devamı

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatmaya yönelik kararını durdurarak kurumdan çıkarılan kişilerin de işe geri alınmasına hükmetti.

ABD'de Boston bölgesinden federal yargıç Myong Joun, perşembe günü açıkladığı kararla, Trump yönetiminin seçim vaatlerinden biri konusunda önemli bir adım attı.

Yargıç Joun, Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatmaya yönelik kararnamesinin uygulanmasını engelleyerek bakanlığın kapatılması sürecini durdurdu. Ayrıca, bu süreçte işine son verilen yaklaşık 1300 bakanlık çalışanının görevlerine geri dönmesine karar verdi.

Yargıç, kararında, Trump yönetiminin tek başına bakanlığı kapatma yetkisine sahip olmadığı yönündeki hukuki görüşünü ortaya koydu.

Beyaz Saray'dan henüz karara ilişkin açıklama yapılmazken, Trump yönetiminin kararı temyize götürmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Trump, 20 Mart'ta imzaladığı kararnameyle Eğitim Bakanlığı'nın kapatılma sürecini başlattığını açıklamış ve eğitim süreçlerinin tamamen eyaletlere bırakılacağını duyurmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Federal Yargıç#Trump

BAKMADAN GEÇME!