ABD'de Biden kanadından Trump'a ağır eleştiriler: 'Daha iyi yaptığı şey mızmızlanmak'

Biden'ın, Harris'i Başkan Yardımcısı Adayı olarak açıklamasının ardından ikili bugün Delaware eyaletinde düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

Joe Biden, Harris'i Başkan Yardımcısı Adayı olarak seçmenin "doğru bir tercih" olduğunu belirterek, Kamala Harris'in hem hukukçu hem de siyasetçi kimliğiyle elde ettiği başarılara değindi.

Harris'i seçmesinin Beyaz Saray'dan tepki çekmesini beklediklerini vurgulayan Biden, "Trump daha şimdiden saldırılarına başladı. Kamala'yı 'edepsiz' olarak niteledi. Bu bizi şaşırtmadı, çünkü Trump'ın Amerikan tarihindeki diğer başkanlardan daha iyi yaptığı şey, mızmızlanmak. Kimse Trump'ın güçlü kadınlarla bir derdi olmasına şaşırdı mı?" ifadesini kullandı.

Kasım ayındaki seçimlerden zaferle çıkmaları durumunda ABD'yi yeniden inşa etmek için çalışacaklarını vurgulayan Joe Biden, "Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in hem yurt içinde hem de yurt dışında yarattığı 4 yıllık dağınıklığı toparlayacağız. Bu süreçte ülke kötü yönetildi, dünya genelindeki çeteler ve teröristler şımartıldı." eleştirisinde bulundu.

HARRİS TRUMP'I KOVİD-19'U CİDDİYE ALMAMAKLA SUÇLADI

Kamala Harris ise yaptığı konuşmada, böyle bir adaylığa seçilmekten dolayı gururlu olduğunu belirterek, ülkedeki Kovid-19 salgınından Donald Trump'ı sorumlu tuttu.

Trump'ın salgını en başından beri ciddiye almadığını öne süren Harris, "Virüs hemen hemen tüm ülkeleri etkiledi. Ancak gelişmiş ülkeler arasında ABD'nin bu kadar çok etkilenmesinin bir nedeni vardı. Bu da Trump'ın virüsü ciddiye almamasıydı. Bu nedenle de her 80 saniyede bir 1 Amerikalı virüs nedeniyle ölüyor." diye konuştu.

Amerikan ekonomisinin de zor günlerden geçtiğinin altını çizen Kamala Harris, "Trump'ın liderliğindeki başarısızlıklarından dolayı ekonomimiz başlıca sanayileşmiş ülkeler arasında en büyük darbelerden birini yedi. İşsizlik bugün itibariyle 3 katına çıktı. Bunun nedeni de göreve uygun olmayan birini başa getirmemizdi." dedi.

KAMALA HARRİS KİMDİR?

Harris, 1964'te Hindistan göçmeni bir anne ve Jamaica göçmeni bir babanın çocuğu olarak California'nın Oakland kentinde doğdu.

California Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Kamala Harris, uzun yıllar California'nın farklı kentlerinde avukatlık yaptı.

2010 ve 2014 seçimlerinde California başsavcılığı görevini yürüten Harris, 2016'daki seçimleri kazanarak Amerikan Kongresinde Senatör oldu.

Kamala Harris, 2020 seçimleri için Demokrat Partinin başkanlığına adaylığını koydu, ancak 3 Aralık 2019'da yarıştan çekildi.

Biden'ın 3 Kasım'daki seçimlerden zaferle çıkması durumunda Harris, ABD Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen ilk kadın olacak. Harris ayrıca, ilk Afrika kökenli ve Güney Asya kökenli ABD Başkan Yardımcısı da olacak.

Kamala Harris, şu anda "ABD Senatosundaki tek siyahi kadın" olma özelliğini elinde bulunduruyor.