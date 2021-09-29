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ABD'de 'beyin yiyen amip' paniği! Şehirdeki tüm parklar kapatıldı

#Beyin Yiyen Amip#ABD#Dünya
ABDde beyin yiyen amip paniği Şehirdeki tüm parklar kapatıldı

ABD'nin Texas eyaletindeki Arlington kentindeki su temalı bir çocuk parkında, nadir görülen beyin yiyen amip ile enfekte olan çocuk baygın bulundu. Hastaneye kaldırılan ve kimliği açıklanmayan çocuk 6 gün sonra hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun ölümü sonrası inceleme başlatıldı ve şehirdeki tüm su temalı parklar kapatıldı.

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Yaşı ve kimliği kamuoyuna açıklanmayan çocuk, geçtiğimiz haftalarda Don Misenhimer'daki çocuk parkını birkaç kez ziyaret etmişti. Son ziyaretinde fenalaşan çocuk acilen hastaneye kaldırıldı ve 'Naegleria fowleri' amipinin neden olduğu ölümcül bir enfeksiyona yakalandığı belirlendi. 6 gün yaşam mücadelesi veren çocuk hayatını kaybetti.

Bilim insanları korkunç gerçeği açıkladı: Beyin yiyen amiplerin sayısı artacak

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ŞEHİRDEKİ TÜM PARKLAR KAPATILDI

Çocuğun hastalığının belirlenmesinin ardından sağlık görevlileri araştırmalara başladı ve şehrin tüm halka açık su parkları kapatıldı, içme suları incelemeye alındı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin söz konusu parktan aldığı su örneklerinde 'Beyin yiyen amipin' varlığı doğrulandı.

Beyin yiyen Amip Türkiye’de de var

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YETKİLİLER İHMALİ İTİRAF ETTİ

Şehir yetkilileri amipleri öldüren klor seviyeleri için tutarlı bir şekilde kayıt yapılmadığını veya günlük su kalitesi testlerinin ihmal edildiğini itiraf etti.

PANİĞE NEDEN OLDU

Yetkililer her ne kadar kentteki içme suyu kaynağının etkilenmediğini açıklasa da haber şehirde paniğe neden oldu. Sosyal medyada aileler çocuklarının hayatının riske girdiğini belirterek yetkilileri sert bir dille eleştirdi. 

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NEAGLERİA FOWLERİ, BEYİN YİYEN AMİP NEDİR?

Naegleria fowleri, menenjite neden olan bir amiptir. "Beyin yiyen amip" olarak da bilinir.Koku alma kanalına giren amipler, burun içi mukozayı geçerek koku alma siniri (nervus olfactorius) yolu ile beyin-omurilik sıvısı (BOS) ve beyine yerleşirler. Ani ölümcül bir hastalık olan ve Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) olarak adlandırılan menenjitlere sebep olurlar.

Burun iltihabı, yüksek ateş, bulantı, baş ağrısı ve göz ağrıları belirtileri görülür. Kısa sürede şuur bulanıklığı ve koma ile ölüm meydana gelir. Naegleria fowleri enfeksiyonları nadir görülür. 2010'dan 2019'a kadar ABD'de sadece 34 vaka rapor edilmiştir.

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