ABD'de beklenen oldu: Hava 3 saatte 33 derece soğudu, kar yağışı başladı

ABD'nin Montana ve Colorado eyaletlerinde birçok şehirde polar vortex (kutup girdabı) denen bir hava olayı sebebiyle hava sıcaklıkları kısa sürede 30-33 derece birden düştü.

ABD'de meydana gelen bu kutup girdabı, Montana ve Colorado eyaletlerinde sıcaklıkların kısa bir süre içinde 30 - 33 derece arasında düşmesine neden oldu.

Hava Forum'da yer alan habere göre, bir gün öncesinde 30-35 dereceler ile yaz mevsimini yaşayan ABD halkı, saatler içerisinde aniden kış mevsimine geçti ve sıcaklık 1-3 derecelere düştü.

Bu ani sıcaklık düşüşü sebebiyle bu iki eyalette kar yağışı başladı.

Eylül ayında yağan karla şaşıran ABD'liler şaşkınlıkla bu ilginç ve az görülen doğa olayını izlemek için bu eyaletlere akın etti, eylül ayında yağan kar haberi sosyal medyada da yoğun şekilde paylaşıldı.

Bu hava olayının yarından itibaren etkisini azaltarak sona ermesi, hava sıcaklığının perşembe gününden itibaren mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.