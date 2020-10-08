ABD'de baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± adaylarÄ± Pence ve Harris karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi, tartÄ±ÅŸmaya 'sinek' damga vurdu

ABD'de baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± adaylarÄ± CumhuriyetÃ§i Mike Pence ile Demokrat Kamala Harris'i karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren canlÄ± yayÄ±n mÃ¼nazarasÄ± bÃ¼yÃ¼k oranda sakin geÃ§erken, adaylar yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadele, yeni YÃ¼ksek mahkeme yargÄ±cÄ± seÃ§imi, seÃ§imlerin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve dÄ±ÅŸ politika konularÄ±nda birbirlerinden kesin ÅŸekilde ayrÄ±ÅŸtÄ±lar.

ABD'de 3 KasÄ±m baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri Ã¶ncesi baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± adaylarÄ± Pence ve Harris, Utah'Ä±n Salt Lake City kentindeki canlÄ± yayÄ±n tartÄ±ÅŸmasÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.

USA Today Washington BÃ¼ro Åžefi Susan Page'in moderatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmada, Kovid-19 nedeniyle adaylarÄ±n arasÄ±na plastik cam bÃ¶lme yerleÅŸtirildi.

TartÄ±ÅŸma, 29 EylÃ¼l'de baÅŸkan adaylarÄ± CumhuriyetÃ§i Donald Trump ve Demokrat Joe Biden arasÄ±nda yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmaya gÃ¶re daha sakin geÃ§erken, Biden ve Harris hem tartÄ±ÅŸmanÄ±n baÅŸÄ±nda hem de sonunda birbirini selamladÄ±.

ABD'yi etkisi altÄ±na alan Kovid-19 salgÄ±nÄ± konusuyla baÅŸlayan tartÄ±ÅŸmada ilk sÃ¶zÃ¼ alan Kamala Harris, "Amerikan halkÄ±, bugÃ¼ne kadarki yÃ¶netimler arasÄ±nda en kÃ¶tÃ¼ baÅŸkanlÄ±k baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na ÅŸahit oldu." ifadesini kullandÄ±.

ABD'de 7 milyondan fazla kiÅŸinin enfekte olduÄŸuna ve 200 bin kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸine iÅŸaret eden Harris, "28 Ocak'ta BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence ve BaÅŸkan Trump, bu pandeminin doÄŸasÄ± hakkÄ±nda daha Ã§ok bilgiliydi. Bunun Ã¶lÃ¼mcÃ¼l olduÄŸunu, hava yoluyla bulaÅŸabileceÄŸini ve genÃ§ insanlara bulaÅŸabileceÄŸini biliyorlardÄ±. Ama size sÃ¶ylemediler. BiliyorlardÄ± ama bunu Ã¶rtbas ettiler." dedi.

Pence ise Kovid-19 konusunda, "Bu yÄ±l Ã§ok zorlu zamanlardan geÃ§tik. Ama Amerikan halkÄ±nÄ±n ÅŸunu bilmesini isterim ki ilk gÃ¼nden bu yana Trump, Amerikan halkÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± her ÅŸeyin Ã¶nÃ¼ne koydu." diye konuÅŸtu.

Ã‡in'den gelen 5 kiÅŸiden Kovid-19 Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã‡in'den gelen uÃ§uÅŸlarÄ± askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Pence, "Harris ve Biden bu karara karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Bunun yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve Ã§Ä±lgÄ±nca olduÄŸunu sÃ¶yledi." ifadesini kullandÄ±.

Â

KOVÄ°D-19 KONUSUNDA SERT ELEÅžTÄ°RÄ°LER

Harris ise tekrar sÃ¶z alarak, "Trump yÃ¶netiminin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi ÅŸey neyse iÅŸe yaramadÄ±ÄŸÄ± ortada. Bu Ã¼lkede 210 binden fazla insan yaÅŸamÄ±nÄ± kaybetti." dedi.

Pence ise yaÅŸamÄ±nÄ± kaybeden AmerikalÄ±larÄ±n her zaman kalplerinde olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Amerikan halkÄ±nÄ±n son 8 ayda yaptÄ±klarÄ±nÄ±n iÅŸe yaramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylerseniz bu, Amerikan halkÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± fedakarlÄ±klara karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir kÃ¶tÃ¼lÃ¼k olur." ifadesini kullandÄ±.

Trump'Ä±n YÃ¼ksek Mahkeme YargÄ±Ã§lÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±na Amy Barrett'i gÃ¶sterdiÄŸi etkinliÄŸe katÄ±lan birÃ§ok kiÅŸide Kovid-19 Ã§Ä±kmasÄ±na iliÅŸkin Pence, "Bu aÃ§Ä±k mekanda yapÄ±lan bir etkinlikti. BaÅŸkan Trump ve ben Amerikan halkÄ±nÄ±n kendi seÃ§imini yapmasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yorum. Harris ve Biden ise sÃ¼rekli talimatlardan bahsediyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Harris ise Trump yÃ¶netiminin Kovid-19 konusundaki gerÃ§ekleri sakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, "Amerikan halkÄ±na saygÄ± gÃ¶steriyorsunuz. Onlara saygÄ± gÃ¶stermek demek, onlara doÄŸruyu sÃ¶ylemektir." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

"TRUMP SÃ–YLERSE AÅžI OLMAM"

ModeratÃ¶rÃ¼n Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n onaylanmasÄ± durumunda aÅŸÄ± olup olmayacaÄŸÄ±nÄ± sormasÄ± Ã¼zerine Harris, "Kamu saÄŸlÄ±ÄŸÄ± uzmanlarÄ± bize aÅŸÄ± olmamÄ±z gerektiÄŸini sÃ¶ylerse, aÅŸÄ± olmalÄ±yÄ±z ve ben ilk baÅŸta sÄ±raya giren kiÅŸi olurum. Ama bunu Trump derse, aÅŸÄ± olmam." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Harris'in bu yanÄ±tÄ± Ã¼zerine Pence, "AÅŸÄ± Ã¼zerine halkÄ±n gÃ¼venini baltalamaya devam ediyorsunuz. Siyasetinize insan hayatlarÄ±nÄ± alet ediyorsunuz." tepkisini gÃ¶sterdi.

Obama yÃ¶netiminde Biden baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±yken yaÅŸanan Domuz Gribi salgÄ±nÄ±nÄ± anÄ±msatan Pence, "AsÄ±l yÃ¶netim baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ne olduÄŸunu 2009'da ABD'de Domuz Gribi salgÄ±nÄ± yaÅŸanÄ±rken gÃ¶rdÃ¼k." dedi.

Biden ve Trump'Ä±n detaylÄ± saÄŸlÄ±k kayÄ±tlarÄ±nÄ±n yayÄ±nlanmamasÄ±na iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine Pence, Trump'Ä±n Kovid-19 testi "pozitif" Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra doktorlarÄ±nÄ±n gerekli her bilgiyi yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, "Amerikan halkÄ±nÄ±n baÅŸkanlarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilme hakkÄ± var, biz de bu ÅŸekilde davranmaya devam edeceÄŸiz." dedi.

Harris ise Biden'Ä±n saÄŸlÄ±k kayÄ±tlarÄ± ve vergi kayÄ±tlarÄ± konusunda Trump'tan daha ÅŸeffaf olduÄŸunu belirterek, "AraÅŸtÄ±rmacÄ± gazetecilik sayesinde Trump'Ä±n 750 dolar vergi Ã¶dediÄŸini gÃ¶rdÃ¼k. Bunu ilk duyduÄŸumda 750 bin dolardÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼m ama 750 dolarmÄ±ÅŸ. Trump'Ä±n 400 milyon dolar borcu olduÄŸunu da biliyoruz." diye konuÅŸtu.

VERGÄ° TARTIÅžMASI

Ekonomi baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda ise Harris ve Pence arasÄ±nda "vergi" tartÄ±ÅŸmasÄ± yaÅŸandÄ±. Pence Trump yÃ¶netiminin yaptÄ±ÄŸÄ± vergi dÃ¼zenlemeleri ile 4 kiÅŸilik bir ailenin 2 bin dolar vergiden kar ettiÄŸini sÃ¶yleyerek, "Biden, vergilerinizi yÃ¼kseltecek." dedi.

Harris ise bunun doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Biz yÄ±llÄ±k geliri 400 bin dolardan az olanlar iÃ§in vergileri yÃ¼kseltmeyeceÄŸiz." diye Pence'e karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

Pence'in sÃ¶zÃ¼nÃ¼ kesmesi Ã¼zerine ise Harris, rakibine dÃ¶nerek, "SayÄ±n BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅŸu an ben konuÅŸuyorum." dedi.

Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda yaptÄ±klarÄ± ile gurur duyduklarÄ±nÄ± belirten Pence, Paris Ä°klim AnlaÅŸmasÄ±nÄ± eleÅŸtirirken, Harris ise seÃ§ilmeleri durumunda anlaÅŸmaya tekrar dÃ¶neceklerin sÃ¶yledi.

Ã‡Ä°N KONUSUNDA DA AYRI DÃœÅžTÃœLER

Ã‡in ile iliÅŸkilerin de gÃ¼ndeme geldiÄŸi tartÄ±ÅŸmada Harris, "BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence bundan baÅŸarÄ±ymÄ±ÅŸ gibi sÃ¶z etse de Trump yÃ¶netimi Ã‡in ile girdiÄŸi ticaret savaÅŸÄ±nÄ± kaybetti." dedi.

Biden ise bunun Ã¼zerine, "Joe Biden Ã‡in ile savaÅŸmadÄ± bile. Biden son yÄ±llarda KomÃ¼nist Ã‡in'i en Ã§ok Ã¶ven kiÅŸiydi." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Kovid-19 salgÄ±nÄ±nÄ±n sorumlusunun da Ã‡in olduÄŸunu dile getiren Pence, "Biz gÃ¼Ã§lÃ¼ duracaÄŸÄ±z." mesajÄ±nÄ± verdi.

Harris ise "Trump yÃ¶netimin Ã‡in'e karÅŸÄ± bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± ve yaklaÅŸÄ±mÄ± Amerikan yaÅŸamlarÄ±nÄ±n kaybedilmesi ile sonuÃ§landÄ±." eleÅŸtirisinde bulundu.

DIÅž POLÄ°TÄ°KADA "KASIM SÃœLEYMANÄ°" AYRIÅžMASI

TartÄ±ÅŸmanÄ±n dÄ±ÅŸ politikayla ilgili bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Trump yÃ¶netimini "mÃ¼ttefiklerimize ihanet etti" ÅŸeklinde suÃ§layan Harris, "Trump dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir tarafÄ±nda diktatÃ¶rlere kucak aÃ§tÄ±. Mesela Rusya. Trump yÃ¶netimi, seÃ§imlerimize mÃ¼dahale eden Rusya'nÄ±n lideri Putin ile Ã§ok iyi geÃ§indi." yorumunu yaptÄ±.

Trump'Ä±n Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸmadan geri Ã§ekilmesini doÄŸru bulmadÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Harris, "ArtÄ±k ABD olarak daha gÃ¼vensiziz. Trumpâ€™Ä±n bu izolasyonist yaklaÅŸÄ±mÄ± bizi daha gÃ¼vensiz bir noktaya getirdi." ifadesini kullandÄ±.

Harris'in sÃ¶zlerine, "NATO'daki dostlarÄ±mÄ±zla ve mÃ¼ttefiklerimizle Ã§ok iyi iliÅŸkilerimiz var." diye yanÄ±t veren Pence ise Trump'Ä±n ABD'nin Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±, DEAÅž'Ä± tamamen ortadan kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde lideri Ebubekir El BaÄŸdadi'yi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼klerini belirtti.

Pence, "Obama yÃ¶netimi yÃ¼zlerce AmerikalÄ±nÄ±n hayatÄ±ndan sorumlu olan KasÄ±m SÃ¼leymani'yi gÃ¼Ã§lendirmekten baÅŸka bir ÅŸey yapmadÄ±. BaÅŸkan Trump ise onu ortadan kaldÄ±rma konusunda tereddÃ¼t etmedi. Åžimdi kalkmÄ±ÅŸ Biden ve ekibi SÃ¼leymani kararÄ±mÄ±zÄ± eleÅŸtiriyor, Ã§ok yazÄ±k." deÄŸerlendirmesinde bulundu.





YÃœKSEK MAHKEME ADAYI KONUSUNDA ZIT GÃ–RÃœÅžLER

Ä°ki baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± adayÄ±nÄ±n ayrÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir diÄŸer nokta ise Trump'Ä±n seÃ§imlerden Ã¶nce YÃ¼ksek Mahkeme'ye aday gÃ¶sterdiÄŸi yargÄ±Ã§ Amy Barrett oldu.

Pence, Barrett konusunda oldukÃ§a heyecanlÄ± olduklarÄ±nÄ± ve Senatoâ€™da Barrettâ€™Ä±n hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde onaylanmasÄ±nÄ± beklediklerini dile getirdi. Harris ise "Åžu anda halihazÄ±rda seÃ§imler baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda, yeni BaÅŸkanâ€™Ä±n yeni yargÄ±cÄ± belirlemesi gerekir." ÅŸeklinde Pence"e itiraz etti.

Harris'in, Pence'in "EÄŸer seÃ§imleri kazanÄ±rsanÄ±z YÃ¼ksek Mahkemenin yapÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirecek misiniz?" ÅŸeklindeki Ä±srarlÄ± sorusuna cevap vermekten kaÃ§Ä±nmasÄ± ise dikkati Ã§ekti.

George Floyd'un Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan yaÅŸanan geliÅŸmeleri de deÄŸerlendiren iki aday, polis ve kriminal sistemin reforme edilip edilmemesi gerektiÄŸi konusunda da farklÄ± fikirler ortaya koydu. Harris, polis ve yargÄ± reformunu savunurken, Pence polislere ve yargÄ± sistemine gÃ¼vendiklerini dile getirdi.

Pence, 2016'da Trump ile kendisi seÃ§imleri kazandÄ±ktan sonra DemokratlarÄ±n adeta bir siyasi darbe yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± savunarak, "Demokratlar 3,5 yÄ±ldÄ±r seÃ§imlerin sonuÃ§larÄ±nÄ± geri Ã§evirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ã–nce bir Rusya soruÅŸturmasÄ±, sonra azil soruÅŸturmasÄ± ve sonuÃ§ta ellerinde hiÃ§bir ÅŸey yoktu." ifadelerini kullandÄ±.

CANLI YAYINDA Ä°LGÄ°NÃ‡ ANLAR

TartÄ±ÅŸmada CumhuriyetÃ§i Aday Mike Pence'in sol gÃ¶zÃ¼nÃ¼n kÄ±zarÄ±klÄ±ÄŸÄ± sosyal medyada sÄ±kÃ§a konuÅŸulan konulardan oldu.

Ã–te yandan yayÄ±nda Pence'in baÅŸÄ±na konan ve yaklaÅŸÄ±k 2 dakika orada kalan sinek de sosyal medyada alay konusu olurken, sineÄŸin adÄ±na Twitter hesabÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± da dikkati Ã§ekti.