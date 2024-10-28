ABD'de başa baş yarış! Trump çok az farkla önde

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Ülkede 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, anketlerde baş başa giden Harris ile Trump arasında rekabet gittikçe kızışıyor.

ABD'de başkanlık seçim sürecinde yapılan anketleri yayımlayan "Real Clear Politics (RCP)" haber platformunda 27 Ekim itibarıyla paylaşılan ülke geneli anketlerinin ortalamasına göre, Trump ile Harris arasında yalnızca 0,1 puan fark var.

Aralarında CBS News, Pew, Harvard ve NBC News gibi öne çıkan anketlerin de yer aldığı güncel anketlerin ortalamasına göre Trump, ülke genelinde 48,5, Harris ise yüzde 48,4 oy oranına sahip.

24 Ekim'in anket verilerinin ortalamasında Harris, yüzde 48,8 puan ile yüzde 48,5 alan Trump'ın önünde görünüyordu.

Wall Street Journal anketi ise Trump'ın yüzde 49 oy oranıyla, yüzde 46 destek alan Harris'in 3 puan önünde yer aldığını ortaya koyuyor.

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TRUMP'IN ÖNE ÇIKTIĞI EYALETLER



Harris ile Trump arasındaki kıyasıya rekabette kazananı, "salıncak eyaletler" olarak adlandırılan 7 eyalet belirleyecek.

Cumhuriyetçi Trump ülke geneli anketlerde az farkla önde olsa da en çok oyu alan değil en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olduğu ABD başkanlık seçim sistemi dolayısıyla "salıncak eyaletlerdeki" sonuçlar önem taşıyor.

"Seçiciler Kurulu" (Electoral College) adı verilen sistem dolayısıyla kritik öneme sahip 7 salıncak eyaletteki anketlerin ortalaması, Trump'ın buralarda 0,9 puan farkla Harris'in önünde olduğunu ortaya koyuyor.

Trump, güncel anketlere göre, Georgia'da 2,3, Arizona'da 1,5, North Carolina'da 0,8, Nevada'da 0,7, Pensilvanya'da 0,5 ve Michigan ile Wisconsin'de 0,2'şer puan farkla Harris'in önünde.

50 eyaletten toplam 535 delegenin dağıtılacağı ve 270 delegeye ulaşan adayın başkan olacağı seçim sistemi dolayısıyla esasen tüm gözler, salıncak eyaletler Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin'de olacak.

Trump, salıncak eyaletlerin tamamında önde görünse de uzmanlar, Harris'in halen Michigan ve Wisconsin'de kazanma şansının bulunduğuna işaret ediyor.

Kritik eyaletlerde ağustosta yapılan anketlerde Harris, Michigan ve Wisconsin'de iki ya da üç puan farkla Trump'ın önündeydi.

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Trump'ın şu anda anketlerde önde olduğu 7 salıncak eyaletin tamamını kazanması durumunda 312 delegeye ulaşabileceği, Harris'in ise 226 delegede kalabileceği öngörülüyor.

TRUMP KAZANMAYA DAHA YAKIN GÖRÜNÜYOR



RCP platformu ayrıca, bahis şirketlerinin adayların kazanma olasılığına yönelik tahminlerine de yer verdi.

Bu tahminlerde, Polymarket, Smarket, Points Bet, Bwin, Bovada, Betsson ve Betfair adlı 7 şirketin tamamının verilerinde Trump'ın kazanma olasılığının Harris'e kıyasla daha yüksek olduğu görülüyor.

Buna göre, bahis siteleri, Trump'ın kazanma olasılığını yüzde 61,1, Harris'inkini ise yüzde 37,7 olarak tahmin ediyor.

24 Ekim'in verileri, Trump'ın kazanma şansını yüzde 59, Harris'inkini ise yüzde 39,9 olarak gösteriyordu. Bahis şirketlerinin tamamı, Trump'ın galip gelme olasılığını yüzde 57 veya üzeri olarak görüyor.