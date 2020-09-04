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DHA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 19:57 | Son Güncelleme:

ABD'de ayı, süpermarkete zorla girerek çikolata yedi

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir ayı, süpermarkete girerek raflardan çikolata aldı ve marketin ortasında yemeye başladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi

Olay ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 12 Ağustos'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde bir ayı, süpermarkete girerek raflarda bulunan çikolatalardan yedi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, ayının kapıdan giriş yaptığı ve raflardan yere düşürdüğü yiyecekleri yediği görüldü.

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