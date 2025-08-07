ABD’de askeri üste silahlı saldırı

Haberin Devamı

Fort Stewart Üssü tarafından yapılan açıklamada, olayda 5 askerin vurulduğu ve olay yerinde yapılan müdahalenin ardından askerlerin tedavi altına alındığı aktarıldı. Saldırganın 28 yaşında Quornelius Radford adlı bir ordu mensubu olduğu ve saldırıyı kendi özel silahıyla gerçekleştirdiği kaydedildi. Saldırganın etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan ABD’nin Illinois eyaletinde Texaslı Demokrat siyasetçilerin kaldığı otele bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine siyasetçiler ve yaklaşık 400 kişi otelden ve bölgeden tahliye edildi. Bomba imha ekiplerinin herhangi bir şüpheli bulguya rastlamadığı kaydedilirken, siyasetçilerin dün sabah saatlerinde bomba tehdidi aldıkları da belirtildi.