HABERLERDünya Haberleri

ABD'de askeri üsse kimyasal saldırı: Personel hastanelik oldu

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Askeri Üs#Kimyasal Saldırı
ABDde askeri üsse kimyasal saldırı: Personel hastanelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 10:44

ABD’nin Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'ne ulaşan, beyaz toz içeren şüpheli paketin ardından bazı kişilerin üsteki sağlık merkezine sevk edildiği belirtildi.

ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan Joint Base Andrews Hava Üssüne ulaşan ve beyaz toz içeren şüpheli paket, üste kısa süreli paniğe neden oldu.

ABD merkezli CNN’in haberine göre, paketin açılmasının ardından birden fazla kişinin sağlık merkezine sevk edildiği bildirildi.

ŞÜPHELİ PAKET AÇILDI, BİNA BOŞALTILDI

Üsten yapılan açıklamada, üssün içindeki bir binadaki görevli kişi şüpheli paketi açtı. Bunun üzerine bina derhal tahliye edildi ve çevresinde güvenlik kordonu oluşturuldu.

“ACİL TEHDİT YOK”

İlk incelemelerde ekipler, olay yerinde acil bir tehdit olmadığını belirledi. Bu tespitin ardından soruşturma dosyası Özel Soruşturma Bürosu’na devredildi.

BİRDEN FAZLA KİŞİ SAĞLIK MERKEZİNE SEVK EDİLDİ

Soruşturma hakkında bilgi sahibi iki kaynağa göre, pakette beyaz toz bulunduğu ifade edildi. Paketin açılmasının ardından birden fazla kişi, üssün sağlık merkezine götürüldü.
Kaynaklardan biri, ekiplerin olay yerinde tehlikeli bir maddeye rastlamadığını ancak soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Kaç kişinin etkilendiğine veya herhangi bir hastalık bulgusuna dair detay verilmedi.

PAKETTE “SİYASİ PROPAGANDA” DA BULUNDU

Konuya ilişkin bilgi veren ikinci kaynak, paketin içinde yer aldığı belirtilen siyasi propaganda içeriklerinin de soruşturma kapsamında incelendiğini aktardı.

