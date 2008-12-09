ABD'de askeri jet düştü: 3 ölü

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Yerel yetkililer, 3 kurbanın F/A-18 tipi askeri uçağın üzerine düştüğü iki evden birisinde bulunduğunu, bir kişinin de kayıp olduğunu belirtti.



Federal sivil havacılık yetkilileri, eğitim uçuşu sırasında Miramar askeri üssüne inmek üzereyken 3 kilometre uzaklıkta düşen uçağın pilotunun kendisini fırlatarak kazadan kurtulduğunu ve hastanede tedavi altında bulunduğunu söyledi.



San Diego itfaiyesi de kazadan sonra olay yerine çağrılan askerlerin sokağın ortasında bir uçak motoru bulduklarını bildirdi.

