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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER - Fotoğraf: ARŞİV
Haber Giriş: 01.09.2021 - 07:54 | Son Güncelleme:

ABD'de askeri helikopter düştü!

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ABD'de askeri helikopter düştü!

ABD Donanması'na ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinden havalanan bir helikopterin denize düştüğü açıklandı. Helikopterde kaç kişi olduğuna dair bilgi paylaşılmadı. Kazanın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

ABD'de MH-60S tipi askeri helikopter, California eyaletine bağlı San Diego açıklarında denize düştü.

ABD Donanması'na ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinden havalandığı belirtilen helikopterde kaç kişinin olduğuna dair bir bilgi ise paylaşılmadı.

ABD Pasifik Donanması'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MH-60S tipi helikopterin yerel saatle 16.30'da rutin uçuşunu yapmak üzere USS Abraham Lincoln uçak gemisinden havalandığı belirtildi.

Paylaşımda, helikopterin bir süre sonra California'ya bağlı San Diego kentinin 110 kilometre açığında Pasifik Okyanusu'na düştüğü ifade edildi.

TSİ 2.30'da düşen helikopter için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

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