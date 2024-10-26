ABD’de anketler başa baş... Obama, Harris ile mitinge çıktı

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ABD’de 5 Kasım başkanlık seçimlerine yaklaştıkça anketlerde büyük oranda başa baş gittikleri görülen adaylar arasındaki rekabet de giderek kızışıyor. Son dönemde yapılan anketlerin birçoğunda Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın Demokrat aday Kamala Harris’e ulusal oy oranlarında yaklaştığı görülürken, Real Clear Politics’in düzenlediği bir anket Cumhuriyetçi Trump’ın kritik eyaletlerin tamamında Harris’in önünde olduğunu gösteriyor.

TRUMP HEPSİNDE ÖNDE

Beyaz Saray’a çıkacak ismi belirlemekte kritik görülen ve adayların büyük oranda başa baş gittiği yedi eyalette Trump rakibinden yüzde 0.2’den yüzde 1.8’e varan farklarla önde. Trump, ekimdeki son anketlere göre Pensilvanya’da 0.6, Georgia’da 2.2, Arizona’da 1.5, Nevada’da 0.7, Michigan’da 0.2, Kuzey Carolina’da ise 0.8 puan farkla Harris’in önünde yarışı sürdürüyor.

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Ayrıca ülke genelindeki toplam oy durumunu yansıtan ve aralarında Reuters, CBS News, Pew, Harvard ve NBC News gibi öne çıkan anketlerin de yer aldığı 11 güncel anketin ortalamasına göre Harris yüzde 48.8, Trump ise yüzde 48.5 oy oranına sahip görünüyor. Buna göre Trump, 16 Ekim’de 1.7 olan farkı 0.3 puana kadar düşürmüş görünüyor.

HARRIS SAHAYA YÜKLENİYOR

Öte yandan Demokratlar, anketlerin birbirine yakın gittiği son günlerde kararsız seçmeni etkilemek amacıyla mitinglere partinin önde gelen isimleri ve ünlü isimleri de çıkarıyor. Önceki gün kritik eyaletlerden Georgia’da miting düzenleyen Harris’e eski Başkan Barack Obama’nın yanı sıra rock müzisyeni Bruce Springsteen ve şovmen Tyler Perry gibi isimler de eşlik etti. Dün ünlü şarkıcı Beyonce ile Houston’da miting yapan Demokrat aday, bugün ise eski First Lady Michelle Obama ile en çekişmeli eyaletlerden Michigan’da olacak. Harris’in kampanya ekibi Obama çifti ve Beyonce gibi siyah ABD’lilerin üzerinde etkisi olan isimlerle bu seçmen grubunu sandığa çekmeyi hedefliyor. Son dönemde Harris’in özellikle siyah erkek seçmenlerin oyunu almakta zorlandığı haberleri çıkmıştı.

82 NOBELLİ BİLİM İNSANINDAN DESTEK

Amerikan New York Times (NYT) gazetesine göre fizik, kimya, tıp ve ekonomi gibi alanlarda Nobel ödülü kazanmış bilim insanları, ABD’deki başkanlık yarışında Harris’i destekleyen ortak bir mektup kaleme aldı. Aralarında 2024 Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan Türk Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nun da bulunduğu 82 bilim insanı, mektupta, Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın başkan olması halinde bilim, teknoloji ve iklim değişikliği gibi alanlardaki gelişmeleri engelleyebileceğinden endişe duyduklarını ifade etti.