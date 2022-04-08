ABD'de Anayasa Mahkemesi'nin ilk siyah kadın üyesi atandı

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Jackson, 9 üyeden oluşan mahkemenin 233 yıllık tarihindeki ilk kadın siyah yargıç olacak.

Jackson'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirilmesi, Başkan Biden açısından zafer olarak değerlendiriliyor. Biden federal yargıda çeşitliliği artırma sözü vermişti.

51 yaşındaki yargıç, Demokrat ve Cumhuriyetçiler'in 50'şer sandalyesinin bulunduğu Senato'da 47'ye karşı 53 oy aldı.

Üç Cumhuriyetçi senatör (Susan Collins, Lisa Murkowsky ve Mitt Romney), Demokratlarla aynı doğrultuda oy kullanarak, Jackson'ın üyeliğine destek verdi.

Jackson, Haziran ayında emekli olacak olan 83 yaşındaki liberal yargıç Stephen Breyer'ın koltuğunu devralacak. Bu da mahkemenin şu an 6'ya 3 olan muhafazakar çoğunluğunun değişmeyeceği anlamına geliyor.

Anayasa Mahkemesi üyelikleri ömür boyu geçerli oluyor. Yani yaşı genç olan Jackson, daha on yıllar boyunca bu görevde kalacak.

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1789'da kurulan ABD Anayasa Mahkemesi'nde şu ana kadar toplam 115 yargıç görev yaptı. Bu yargıçların üçü dışında hepsi beyaz.

Jackson aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nde görev yapan altıncı kadın yargıç olacak.

Halen görev başında olan kadın yargıçlardan Sonia Sotomayor, mahkemenin ilk Latin kökenli yargıcı.

ABD Başkanlarının Anayasa Mahkemesi atamaları Amerikan siyasetinin önemli olaylarından biri olarak görülüyor.

Mahkeme ABD'de halen çok tartışılan kürtaj, bireysel silahlanma, LBGT hakları ve idam cezası gibi konularda büyük etki sahibi.





KETANJİ JACKSON KİMDİR?

ABD'nin başkenti Washington DC'de (District of Columbia) doğmuş olan Jackson, Harvard Üniversitesi mezunu.

Kariyerine yargıç katiplikleri ile başlayan Jackson, bir süre özel hukuk şirketlerinde çalıştı. Jackson, Anayasa Mahkemesi'nde koltuğunu devralacak olduğu Stephen Breyer'in de bir süre katipliğini yapmıştı.

Jackson bir dönem avukat olarak federal suçluların temyiz mahkemelerindeki davalarına da baktı. Eski başkan Barack Obama tarafından aday gösterilmesinin ardından, 2010-2014 yıllarında ABD Ceza Komisyonu başkanlığını yürüttü.

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Federal bölge yargıcı olarak sekiz yıl görev yaptıktan sonra Jackson, Biden tarafından geçen yıl ABD District of Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi'ne atanmıştı.

Oylama sürecinde Demokratlar onun "halkın yargıcı" olduğunu vurgulayarak Jackson'ı övdüler. Cumhuriyetçiler ise onun, özellikle Guantanamo sanıklarının savunmasını yaptığını hatırlatarak, onu "bazı suçlara karşı yumuşak olmakla" suçladı.

Jackson, Anayasa Mahkemesi'nin ilk siyah üyesi Thurgood Marshall'dan bu yana, kariyerinde suçluları savunmuş ilk üye olacak.

Oylama sırasında gözyaşlarını tutamadığı görülen Jackson, "Annem ve babam, bu ülkede siyah çocukların beyazlarla aynı okullara bile gitmesine izin verilmediği bir dönemde büyüdü. Bana çok çalışmayı ve azmetmeyi öğrettiler. Bana bu büyük ülkede her şeyin mümkün olduğunu öğrettiler" dedi.