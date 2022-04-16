ABD'de alışveriş merkezine saldırı! Çok sayıda yaralı var

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ABD polisi, Güney Carolina başkentinde bulunan Columbiana Alışveriş Merkezi'ne saldıran bir kişinin çok sayıda kişiyi yaraladığını açıkladı. Polisin açıklamasından olay esnasında çok sayıda kişinin yaraladığını ve yaralıların tedavi altına alındığını öğrenildi. Columbia polisi, alışveriş merkezini boşaltılırken olay yerinde inceleme başlattı. Saldırıda yaralananların durumunun ise henüz bilinmediği açıklandı. Columbiana Alışveriş Merkezi’nin, şehir merkezine 16 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi.