Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

ABD'de alışveriş merkezine saldırı! Çok sayıda yaralı var

#ABD#Alışveriş Merkezi#Saldırı
ABDde alışveriş merkezine saldırı Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırının ardından polis, yaralıların olduğunu açıkladı. ABD polisi, Güney Carolina başkentinde bulunan Columbiana Alışveriş Merkezi'ne saldıran bir kişinin çok sayıda kişiyi yaraladığını açıkladı.

Haberin Devamı

ABD polisi, Güney Carolina başkentinde bulunan Columbiana Alışveriş Merkezi'ne saldıran bir kişinin çok sayıda kişiyi yaraladığını açıkladı. Polisin açıklamasından olay esnasında çok sayıda kişinin yaraladığını ve yaralıların tedavi altına alındığını öğrenildi. Columbia polisi, alışveriş merkezini boşaltılırken olay yerinde inceleme başlattı. Saldırıda yaralananların durumunun ise henüz bilinmediği açıklandı. Columbiana Alışveriş Merkezi’nin, şehir merkezine 16 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Alışveriş Merkezi#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme
Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar! Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

#Prens Andrew
İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri

BAKMADAN GEÇME!

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme
Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar! Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

#Prens Andrew
İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri