MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD’de alarm! 3 eyalette orman yangınları sürüyor
GeriDünya ABD’de alarm! 3 eyalette orman yangınları sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 13.08.2020 - 20:17,Son Güncelleme:

ABD’de alarm! 3 eyalette orman yangınları sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD’de alarm! 3 eyalette orman yangınları sürüyor
Abone Olgoogle-news

ABD’nin California, Oregon ve Colorado eyaletlerinde devam eden orman yangınları söndürülemiyor. Çıkan yangında toplamda yaklaşık 3 bin kilometre karelik alan kül oldu.

ABD'nin California, Oregon ve Colorado eyaletlerinde devam eden orman yangınları söndürülemiyor. Yangınların devam ettiği bazı bölgelerde tahliyelere başlandı ve yetkililer yangınların henüz kontrol altına alınamadığını ifade etti. Yaz aylarını yaşayan ABD'de kaydedilen yüksek sıcaklıkların, yangınları beslediği açıklandı. Çıkan yangında toplamda yaklaşık 3 bin kilometre karelik alan kül olduğu bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle