ABD’de alarm! 3 eyalette orman yangınları sürüyor

ABD'nin California, Oregon ve Colorado eyaletlerinde devam eden orman yangınları söndürülemiyor. Yangınların devam ettiği bazı bölgelerde tahliyelere başlandı ve yetkililer yangınların henüz kontrol altına alınamadığını ifade etti. Yaz aylarını yaşayan ABD'de kaydedilen yüksek sıcaklıkların, yangınları beslediği açıklandı. Çıkan yangında toplamda yaklaşık 3 bin kilometre karelik alan kül olduğu bildirildi.