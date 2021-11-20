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ABD'de akÄ±lamaz olay! Dolarlar otoyola saçÄ±ldÄ±...

#ABD#Otoban#ZÄ±rhlÄ± Araç
ABDde akÄ±lamaz olay Dolarlar otoyola saÃ§Ä±ldÄ±...

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki otoyolda, zÄ±rhlÄ± bir araçtan saçÄ±lan paralar çÄ±lgÄ±n bir kargaÅŸaya ve iki kiÅŸinin tutuklanmasÄ±na yol açtÄ±.

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Olay ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Interstate 5 otoyolunda gerÃ§ekleÅŸti. Yerel saatle 09:15'te otobanda giden zÄ±rhlÄ± aracÄ±n kapÄ±larÄ±ndan biri aÃ§Ä±ldÄ± ve iÃ§erisindeki paralar yola saÃ§Ä±ldÄ±.Â 

Ä°NSANLAR PARALARI TOPLAMAK Ä°Ã‡Ä°N YOLA DÃ–KÃœLDÃœ, TRAFÄ°K FELÃ‡ OLDU

Trafikte yaÅŸanan kÄ±sa bir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k anÄ±ndan sonra insanlar araÃ§larÄ±ndan inerek yola saÃ§Ä±lan paralarÄ± toplamaya baÅŸladÄ±.

ABDde akÄ±lamaz olay Dolarlar otoyola saÃ§Ä±ldÄ±...

ParanÄ±n heyecanÄ±na kapÄ±lan kiÅŸilerin telaÅŸÄ± trafiÄŸin felÃ§ hale gelmesine neden olurken polis kÄ±sa sÃ¼rede olaya el koydu. 2 kiÅŸi tutuklanÄ±rken ve polis insanlarÄ± topladÄ±klarÄ± paralarÄ± geri vermeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

PARALARI TOPLAMAYA Ã‡ALIÅžAN HERKES SUÃ‡LAMALARLA KARÅžI KARÅžIYA KALABÄ°LÄ°R

California Otoyol Devriyesi GÃ¶revlisi Jim Bettencourt, "Paralar ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumuâ€™na ait. Ä°ade edilmelidir" dedi. Memur Bettencourt ayrÄ±ca parayÄ± almak iÃ§in duran herkesin muhtemel suÃ§lamalarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabileceÄŸini belirtti.

ABDde akÄ±lamaz olay Dolarlar otoyola saÃ§Ä±ldÄ±...

ÅžÄ°MDÄ°YE KADAR GÃ–RDÃœÄžÃœM EN Ã‡ILGINCA ÅžEY

Olay yerindeki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri paylaÅŸan internet fenomeni Demi Bagby ise "Bu ÅŸimdiye kadar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m en Ã§Ä±lgÄ±nca ÅŸey" dedi. SÃ¶z konusu videolarda insanlarÄ±n yola saÃ§Ä±lan dolarlarÄ± toplamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â

ABDde akÄ±lamaz olay Dolarlar otoyola saÃ§Ä±ldÄ±...

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Sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ± topladÄ±klarÄ± paralarÄ± Instagram hesaplarÄ±nda paylaÅŸÄ±rken, ne kadar paranÄ±n kaybolduÄŸu henÃ¼z aÃ§Ä±klanmadÄ±.

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#ABD#Otoban#ZÄ±rhlÄ± Araç

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