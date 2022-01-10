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ABD’de akılalmaz olay! Raylara inen uçağa tren çarptı

#ABD#Uçak#Tren

ABD’de yaşanan inanılmaz olay dünyayı şaşkına çevirdi. Raylara inen bir uçağa tren çarparken pilot saniyelerle kurtarıldı.

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ABD’nin Los Angeles kentinde tren raylarına acil iniş yapan küçük uçağa tren çarptı.

Yaralı pilot çarpışmadan saniyeler önce polisler tarafından uçaktan çıkarıldı.

ABD’nin California eyaletinin Los Angeles kentinde Cessna marka küçük uçak havalandıktan kısa bir süre sonra arıza nedeniyle tren raylarına acil iniş yaptı. Polislerin yaralı pilotu uçaktan çıkarmasından saniyeler sonra tren uçağa çarptı.

Polislerin zamanla yarışı polis vücut kamerasına an be an kaydedildi. Vücut kamerası görüntülerinde polislerin pilotu uçaktan çıkararak geriye çekilmesinin hemen ardından trenin yaklaştığı ve polislerin hızlıca geri çekildiği görülüyor.

ABD’de akılalmaz olay Raylara inen uçağa tren çarptı

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Trenin uçağa hızla çarpmasıyla uçak parçaları etrafa saçılıyor.

Vücudunda kesik yaraları bulunan pilotun tedavi için hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

Yerel kaynaklara göre, trendeki yolcular kazayı yara almadan atlattı.

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#ABD#Uçak#Tren

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