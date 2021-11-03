ABD'de akılalmaz olay: Kovid-19'dan ölen adama seyirciler önünde otopsi!

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98 yaşındaki David Saunders geçtiğimiz günlerde Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti. Oldukça ilerlemiş yaştaki bir koronavirüs hastasının hayatını kaybetmesi ses getiren bir haber değil... Ancak talihsiz adamın ölümünden sonra yaşanan akılalmaz olay adeta infial yarattı ve ABD basınında bir anda manşetlere taşındı.

Oregon eyaletinde Kovid-19'dan hayatını kaybeden Saunders'a ailesinin bilgisi ve rızası olmadan otopsi yapıldı. Üstelik cansız bedeni kesilip parçalara ayrılan adamın otopsisi için bilet satıldı ve işlem seyirciler önünde gerçekleşti!

ABD medyasında yer alan habere göre 'canlı' otopsi gösterisinin biletleri 500 dolardan satıldı.

David Saunders’ın ailesi ve geride kalan eşi 17 Ekim'de gerçekleşen otopsiden ancak olay televizyonlarda yayınlandığında haberdar olduklarını söyledi.

Bu korkunç gösteriye katılmak isteyenler bilet ücreti olarak 500 dolar ödedi. 'Gezici Tuhaflıklar ve Merak Edilenler' sergisi kapsamında düzenlenen otopsi izlencesi büyü, sahne şovları ve tuhaf olayların sergilendiği gösterilerin bir parçasıydı.

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Louisiana'daki cenaze evinin yöneticiliğini yapan Mike Clark, ABD basınına yaptığı açıklamada "Bu beyefendinin hak ettiği şekilde saygıdeğer bir yolla gömülmesinin engellenmesi ve ailesine bu yaşatılanlar çok üzücü" ifadesini kullanırken talihsiz adamın cenazesini Las Vegas merkezli Med Ed Labs şirketine teslim edilmek üzere hazırladıklarını söyledi.

Aile, Saunders’ın cenazesinin burada özel bir tıbbi araştırma için kullanılacağını sanıyordu. Mike Clark, ailenin tıp öğrencilerinin eğitimine katkı sağlamak için yaptıkları bu bağışın korkunç bir şekilde sonuçlanmasından dolayı dehşete kapıldı diyerek yaşananları özetledi.

Gezici şovun organizatörü Jeremy Ciliberto ise basına ailenin durumdan haberdar olduğunu söyledi. Med Ed Labs şirketinin yetkilileri ise Jeremy Ciliberto'yu asıl niyetini saklamak ve kendilerini de kandırmakla suçladı.

Ciliberto, olay basına yansıyıp büyük tepki toplayınca Cadılar Bayramı için yeniden aynı şekilde yapılması planlanan başka bir 'canlı' otopsi şovunu iptal etmek zorunda kaldı.