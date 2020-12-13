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DHA
Haber Giriş: 13.12.2020 - 12:20 | Son Güncelleme:

ABD'de akılalmaz olay! Kalkışa hazırlanan uçağın kanadına tırmandı

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ABD'de akılalmaz olay! Kalkışa hazırlanan uçağın kanadına tırmandı
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ABD’de kalkmaya hazırlanan bir uçağın kanadına tırmanan kişi gözaltına alındı.

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  • ABD’de kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkan kişiye gözaltı
  • ABD’de kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkan kişiye gözaltı
  • ABD’de kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkan kişiye gözaltı
  • ABD’de kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkan kişiye gözaltı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan ve Las Vegas şehrine hizmet eden McCarran Uluslararası Havalimanı’nda kimliği belirsiz bir kişi kalkmaya hazır olan uçağın kanadına çıktı. Sonrasında kanadın en uç kısmına tırmanmaya çalışan kişi öncesinde ayakkabılarını ve çoraplarını çıkardı. O sırada yetkililer müdahale için kanada çıkarken söz konusu kişi uçağın kanadından kayarak düştü. Bunun üzerine güvenlik güçleri akıl sağlığı yerinde olmadığı belirtilen kişiyi gözaltına aldı. O anlar bir yolcunun kamerasına yansıdı.

 

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