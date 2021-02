ABD'de akılalmaz olay... Hacker şehir suyunu zehirlemeye çalıştı!

The Guardian'da yer alan bir haber ABD'nin Florida eyaletinde nasıl bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü ortaya koydu. Şehir içme suyu şebekesini zehirlemek için harekete geçem bir hacker yetkililerin durumu son anda fark etmesiyle engellendi.

Geçen cuma günü meydana gelen olay içme suyu şebekesini denetleyen görevli sudaki Sodyum Hidroksit yani halk arasında 'kostik' olarak da bilinen maddenin oranının beklenmedik ve çok hızlı bir şekilde arttığını tespit etmesiyle ortaya çıktı.

SODYUM HİDROKSİT NEDİR?

Sodyum Hidroksit beyaz renkte olup nem çekici özelliği olan bir madde. Suda kolaylıkla çözülüyor. Yumuşak, kaygan ve sabun hissi veren bir yapıda. Sıvı ve katı halde bulunabiliyor ve herhangi bir kokusu da yok. Katı olanı payet, boncuk gibi şekillerde olurken sıvı olanı, sulu çözelti şeklinde bulunmakta. Sodyum Hidroksit temizleme malzemesi olarak kullanılır, en yaygın olanı lavabo açıcılarıdır. Güçlü yağ alma özelliği sayesinde paslanmaz çeliklerde kullanılır.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Florida'nın Tampa şehrindeki Oldsmar bölgesinde bulunan şehir suyu şebeke tesisinin bilgisayar sistemlerine sızan ve kimliği tespit edilemeyen hacker normal koşullarda musluk suyuna çok az miktarlarda ve sadece suyun asiditesini düşürmek için karıştırılan bu kimyasalı 1 milyon metreküpte 100 birimden 11 bin 100 birime yükseltmeye çalıştı.

Bu ise şebeke suyunu kullanan Floridalı vatandaşların zehirlenmesi anlamına geliyordu.

Dikkati sayesinde durumu fark eden denetçi sayesinde duruma müdahale edildi ve tehlike ortadan kaldırıldı. Yetkililer 'Hiçbir zaman vatandaşlarımız için zehirlenme tehlikesi bulunmuyordu.' açıklamasını yapsalar da 15 binden fazla ev ve iş yeri için su sağlayan şebekeye yapılan saldırı FBI ve gizli servis tarafından soruşturulmaya başlandı bile.

Yapılan açıklamaya göre hacker'ın kolayca ulaştığı uzaktan erişimli sistem de olaydan sonra devre dışı bırakıldı. Olayın duyulmasıyla birlikte bölgede yaşayan vatandaşlar seslerini sosyal medyadan duyurup durumun nasıl büyük bir felakete dönüşebileceğini anlatmaya çalıştılar.

According to a press conference today: Hackers broke into a water treatment facility in Florida, gained access to a internal ICS platform, changed chemical levels, making the water unsafe to consumehttps://t.co/pdReKQ6dxD