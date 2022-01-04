ABD'de akılalmaz Kovid-19 rekoru: 24 saatte 1 milyondan fazla vaka!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Galatasarayda Fatih Terimden açıklama Burak Elmasın teklifi sonrasında...Galatasaray'da Fatih Terim'den açıklama! Burak Elmas'ın teklifi sonrasında...#Galatasaray
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?#Bosna Hersek
Racon masasında neler oldu Susurluk hükümlüsü kendi silahıyla...'Racon masası'nda neler oldu? Susurluk hükümlüsü kendi silahıyla...#Ziya Bandırmalıoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı Memur ve emeklilerin zam oranı değiştiCumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı! Memur ve emeklilerin zam oranı değişti#Memur
Bahçeliden Özgür Özele tepki: Bu edepsiz sözden dolayı CHP Genel Başkanı özür dilemeliBahçeli'den Özgür Özel'e tepki: Bu edepsiz sözden dolayı CHP Genel Başkanı özür dilemeli#MHP
Şoke eden görüntüler Korku karantinası: Halk açlıkla boğuşuyorŞoke eden görüntüler! Korku karantinası: Halk açlıkla boğuşuyor#Çin
Ankara merkezli 40 ilde düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var Ankara merkezli 40 ilde düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var#FETÖ
Milyarlarca dolarlık keşifte önemli gelişme KAPa açıklama geldi: Yeni kaynak olabilirMilyarlarca dolarlık keşifte önemli gelişme! KAP'a açıklama geldi: Yeni kaynak olabilir#Altın
Bakanlık tek tek sıraladı Yangınlarla mücadele için dev filo kuruluyorBakanlık tek tek sıraladı! Yangınlarla mücadele için dev filo kuruluyor#Tarım Ve Orman Bakanlığı
Bir sonraki Steve Jobs deniyordu, dolandırıcı çıktı... Genç milyarder için karar verildi'Bir sonraki Steve Jobs' deniyordu, dolandırıcı çıktı... Genç milyarder için karar verildi!#Elizabeth Holmes
Müslüman kadınlara görülmemiş taciz ve hakaretMüslüman kadınlara görülmemiş taciz ve hakaret! #Hindistan
Cinsel taciz iddiaları köşeye sıkıştırdı: O balkonu artık rüyasında görecekCinsel taciz iddiaları köşeye sıkıştırdı: O balkonu artık rüyasında görecek#PRENS ANDREW
İstanbul merkezli twitch operasyonu Alanında ilk... Şok detaylarİstanbul merkezli 'twitch' operasyonu! Alanında ilk... Şok detaylar#Sosyal Medya
20 Aralık’takine benzer bir hamleye ihtiyaç var20 Aralık’takine benzer bir hamleye ihtiyaç var#20 Aralık
Benden belge geldi, sıra Kılıçdaroğlu’ndaBenden belge geldi, sıra Kılıçdaroğlu’nda#Kılıçdaroğlu
HABERLERDünya Haberleri

ABD'de akılalmaz Kovid-19 rekoru: 24 saatte 1 milyondan fazla vaka!

#ABD#Koronavirüs#Vaka Sayısı
ABDde akılalmaz Kovid-19 rekoru: 24 saatte 1 milyondan fazla vaka

Tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantı neredeyse tüm ülkelere yayılarak salgında yeni kabusumuz oldu. Koronavirüste salgının başından beri en yüksek vaka ve ölüm sayılarının görüldüğü ABD ise son 24 saatte şoke edici bir rekora imza atarak 1 milyondan fazla yeni vaka açıkladı.

Haberin Devamı

ABD’de son 24 saatte, 1 milyon 83 bin 948 yeni Kovid-19 vakası tespit edilerek, yeni bir rekora imza atıldı.

Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden Kovid-19 salgınında yeni bir rekora imza atıldı. John Hopkins Üniversitesi’nden açıklanan son 24 saate ait Kovid-19 verilerine göre, ülkede 1 milyon 83 bin 948 yeni vaka tespit edildi ve bununla birlikte yeni bir rekora ulaşıldı.

ABDde akılalmaz Kovid-19 rekoru: 24 saatte 1 milyondan fazla vaka

Ülkede yine son 24 saatte bin 693 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesi’nden yapılan önceki açıklamalara göre ise yaklaşık 4 aydan sonra ilk kez 103 binden fazla kişinin hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Dün, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) yapılan açıklamada, 12-15 yaş aralığına uygulanması için Pfizer’ın Biontech aşısı güçlendirici dozuna acil kullanım onayı verildiği duyurulmuştu.

ABDde akılalmaz Kovid-19 rekoru: 24 saatte 1 milyondan fazla vaka

Haberin Devamı

ABD’de nüfusun yaklaşık yüzde 62’sinin Kovid-19’a karşı aşılı olduğu biliniyor.

Gözden Kaçmasın

Toplumsal bağışıklık kısmen tamamToplumsal bağışıklık kısmen tamamHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Koronavirüs#Vaka Sayısı

BAKMADAN GEÇME!

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi!

#Şemşi Paşa
Tanıtım çalışmaları hızlı başladı Dünya gözüyle İstanbul

Tanıtım çalışmaları hızlı başladı! Dünya gözüyle İstanbul

#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor Lider para birimleri durgun seyrediyor

Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor? Lider para birimleri durgun seyrediyor

#Bitcoin

BAKMADAN GEÇME!

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi!

#Şemşi Paşa
Tanıtım çalışmaları hızlı başladı Dünya gözüyle İstanbul

Tanıtım çalışmaları hızlı başladı! Dünya gözüyle İstanbul

#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor Lider para birimleri durgun seyrediyor

Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor? Lider para birimleri durgun seyrediyor

#Bitcoin