ABD’de adliye binasında silahlı saldırı

Haberin Devamı

ABD’nin Idaho eyaletine bağlı Wallace kentinde bulunan Shoshone County Adliye Sarayı’nda silahlı saldırı meydana geldi. Olayda üç kişi yaralanırken, saldırgan çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

Yetkililer, saldırganın şerifin ofisine ateş açmasının ardından kolluk kuvvetleriyle çatışmaya girdiğini ve bu çatışma sırasında öldürüldüğünü açıkladı.

SALDIRI ŞERİF OFİSİ ÖNÜNDE BAŞLADI

Shoshone County Şerifi William Eddy, düzenlediği basın toplantısında, birden fazla silahla donanmış saldırganın cuma günü şerif ofisinin dışında park halindeki bir kamyonetin yanında bulunan iki kişiye ateş açtığını söyledi.

CNN International'ın aktardığı habere göre, bBacağından vurulan iki kadın, hafif yaralarla hastaneye kaldırıldı.

LOBİYE GİREREK ATEŞ AÇTI

Yetkililere göre saldırgan, daha sonra adliye binasının lobisine girerek şerif ofisinin sevk merkezinde görev yapan bir dispatchera ateş etti. Kulağından yaralanan görevli de hastaneye sevk edildi.

Haberin Devamı

Eddy, saldırganın lobide kaldığını ve adliye binasındaki tutukluların zarar görmediğini belirtti.

POLİSLE ÇATIŞMA: SALDIRGAN ÖLDÜ

Adliye lobisinde polis memurları ile şüpheli arasında silahlı çatışma yaşandı. Şerif ofisi, saldırının ardından SWAT ekibi dahil olmak üzere çok sayıda kurumun saat 14.40 civarında bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Çatışmanın ardından şüpheli, saat 16.15’te ölü ilan edildi. Saldırganın polis ateşiyle mi yoksa başka bir nedenle mi hayatını kaybettiğine ilişkin net bilgi paylaşılmadı.

“BU SON DERECE CİDDİ BİR OLAY”

Kootenai County Şerifi Robert Norris, ilk raporlara göre şüphelinin hapishane bölümüne girmiş olabileceğini ve bunun kolluk kuvvetlerinin müdahalesini “hızlandırdığını” söyledi.

Norris, “Bir kişinin şerifin ofisinin lobisine girip silahlı çatışma başlatması son derece ciddi bir olaydır” dedi.

ÇOK SAYIDA KURUM SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR

Eddy, en az sekiz kolluk kuvvetinin Shoshone County Şerif Ofisi’ne destek verdiğini açıkladı. Olayla ilgili ceza soruşturmasını Kootenai County Şerif Ofisi ile Coeur d'Alene Polis Departmanı yürütürken, polisin karıştığı silahlı çatışmayı Idaho Eyalet Polisi soruşturuyor.

Haberin Devamı

Yaralanan kişilerin ve saldırganın kimlikleri henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

GÖRGÜ TANIĞI: “SİLAH SESLERİNİ DUYDUM”

Wallace sakini Julie Swindell-Ward, CNN’in bağlı kuruluşu KXLY’ye yaptığı açıklamada, olay sırasında şerif ofisinin karşısındaki bir markette olduğunu söyledi.

Swindell-Ward, “Birinin şerifin ofisinde silahlı bir kişi olduğunu söylediğini duydum. Park yerine çıktığımda şerif araçlarını ve yanıp sönen ışıkları gördüm. Arabama yaklaşırken silah seslerini duydum” dedi.

Küçük ve sakin bir kasabada, özellikle sakin bir cuma günü böyle bir olaya tanık olmanın şaşırtıcı olduğunu ifade etti.