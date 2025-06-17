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ABD’de ‘acil durum’ toplantı çağrısı: Trump, Ulusal Güvenlik Konseyi’ni Beyaz Saray’da topluyor

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#ABD#Beyaz Saray#Ulusal Güvenlik Konseyi
ABD’de ‘acil durum’ toplantı çağrısı: Trump, Ulusal Güvenlik Konseyi’ni Beyaz Saray’da topluyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 03:06

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ulusal Güvenlik Konseyi’ni Beyaz Saray’da topladığı öğrenildi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, artan İsrail-İran gerilimi nedeniyle Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden bu akşam ayrılacağını açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Acil Durum Odası'nda hazır bulunmaları için Ulusal Güvenlik Konseyi’ne talimat verdi.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın zirveden erken ayrılarak yerel saatle bu gece Washington'a döneceğini duyurdu.

Leavitt, açıklamasında, "Başkan Trump, G7 Zirvesi'nde harika bir gün geçirdi ve hatta Birleşik Krallık ile önemli bir ticaret anlaşması imzaladı. Ancak Orta Doğu'da yaşananlar nedeniyle Başkan Trump, devlet başkanlarıyla bu akşam düzenlenecek yemeğin ardından bu gece ayrılacak." ifadelerini kullandı.

Salı günü de devam edecek zirvede, Trump'ın, G7 liderlerinin hazırladığı ve İsrail ile İran arasındaki gerilimin azaltılması çağrısı yapan ortak metne imza atmayacağı bildirilmişti.

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#ABD#Beyaz Saray#Ulusal Güvenlik Konseyi

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