Dünya Haberleri

ABD'de 8 kişiyi taşıyan özel jet düştü

Güncelleme Tarihi:

ABDde 8 kişiyi taşıyan özel jet düştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 07:55

ABD'nin 8 kişiyi taşıyan özel jetin ülkenin kuzeydoğusundaki Maine eyaletinde düştüğü kaydedildi.

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, Bombardier Challenger 600 tipi jetin, Bangor Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışı sırasında düştüğü bildirildi.

Uçakta 8 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

'HAVALİMANINDAN UZAK DURUN' UYARISI

Havalimanından yapılan açıklamada da pistin geçici olarak kapatıldığı belirtilerek, vatandaşlardan havalimanından uzak durmaları söylendi.

Yolcuların sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

