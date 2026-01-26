ABD'de 8 kişiyi taşıyan özel jet düştü

Haberin Devamı

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, Bombardier Challenger 600 tipi jetin, Bangor Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışı sırasında düştüğü bildirildi.

Uçakta 8 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

'HAVALİMANINDAN UZAK DURUN' UYARISI

Havalimanından yapılan açıklamada da pistin geçici olarak kapatıldığı belirtilerek, vatandaşlardan havalimanından uzak durmaları söylendi.

Yolcuların sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.