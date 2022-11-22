ABD’de 700 sinemada Yunan propagandası

Haberin Devamı

Yunanların çektiği ‘Smyrna’ (İzmir) isimli film, 8 Aralık’ta ABD’de 700 sinemada tek gecelik gösterime girecek. Türkiye’yi Yunan işgaline karşı savaşında İzmir’de Rum ve Ermenilere karşı soykırım yapmakla suçlayan ‘Smyrna’ (Sevgili İzmirim) Yunanistan’da çekilen en yüksek bütçeli prodüksiyonlu film olarak gösteriliyor.

Yunanların ‘Küçük Asya Felaketi’ diye andıkları Anadolu’nun Yunan işgalinden kurtarılmasının 100’üncü yıl dönümü nedeniyle çekilen filmin önce 29 Kasım’da New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nde Yunanistan’ın Birleşmiş Milletler Daimi Misyonu himayesinde gala gösterimi gerçekleştirilecek. Film, ayrıca 11 Ocak 2023’te Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’nda gösterilecek.

TİYATRODAN BEYAZ PERDEYE

Yunanistan’ın ünlü tiyatro ve sinema sanatçılarından Mimi Denisi’nin yazdığı 7 yıl önce, üst üste 3 yıl tiyatroda sahnelenen ‘Sevgili İzmirim’in beyazperdeye aktarılması, 5 milyon Euro’ya maloldu. Başrolünü Denisi’nin oynadığı film, Yunanistan’da 23 Aralık 2021’de vizyona girdi. Bu yıl mayıs ayında, aralarında Türklerin işlediği öne sürülen şiddet eylemleriyle ilgili iki kısa bölüm çıkartılarak, toplam 20 dakikalık kısaltılmış şekliyle yeniden sinemalarda gösterildi. “Sevgili İzmirim” Yunanistan’da 250 bin izleyici çekti.

Haberin Devamı

TÜRKİYE’Yİ KÖTÜLEYEN FİLM

Film, İzmir’in zengin Yunan ailelerinden Baltacis’lerin 1916-1922 yılları arasındaki hayatını ve Kurtuluş Savaşı’nda Midilli’ye geçişlerini konu alıyor. Ailenin İzmir’de Kurtuluş Savaşı’ndan öncesi lüks yaşamı filmin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Atina, Midilli ve Sakız adalarında çekilen film, İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşunu Türkiye’yi kötüleyen Yunan bakış açısıyla beyaz perdeye aktarıyor. Filmde, Baltacis ailesi aralarında Atatürk aleyhine de konuşuyorlar.

BURAK HAKKI BAŞROLDE OYNADI

Burak Hakkı, filmde Baltacis ailesinin şoförü ve uşağı Halil’i canlandırıyor. Ailenin gelinine âşık olan Halil, duygularını hiçbir zaman belli etmiyor. Defalarca, Baltacis ailesini İzmir’i terketmesi için uyarıyor. Bir sahnede “Yunanlara kim yardım ediyorsa başlarına neler gelecek sen de göreceksin” diyor. Daha sonra ise Türk ordusunun saflarında yer alıyor. Burak Hakkı, “Sevgili İzmirim”in galasında bu filmde yer almaktan iftihar ettiğini söylemişti.