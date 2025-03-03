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ABD'de 7 kişiyi öldüren katil suçunu itiraf etti

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#ABD#Ilinois#Robert Crimo
ABDde 7 kişiyi öldüren katil suçunu itiraf etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 22:59

ABD'de Ilinois eyaletinde 2022'de düzenlediği silahlı saldırıda 7 kişiyi öldüren ve 50 kişiyi yaralayan saldırgan Robert Crimo, çıkarıldığı mahkemede tüm suçlamaları kabul etti.

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Basına yansıyan haberlere göre Lake İlçesi Bölge Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada Crimo, suçunu itiraf etti.

24 yaşındaki saldırgan, 7 kişinin ölümü ve 50 kişinin yaralanmasıyla ilgili 69 adet suçlamanın tamamını kabul etti.

Eyalette idam cezasının 2011 yılında kaldırılmasından dolayı Crimo'nun müebbet hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Crimo, daha önce savcıya verdiği ifadede suçlamaları reddetmişti.

Crimo, ABD'nin llinois eyaletine bağlı Chicago kentinde 2022'de Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen geçit törenine silahlı saldırı düzenlemişti.

Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş ve 50 kişi yaralanmıştı.

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#ABD#Ilinois#Robert Crimo

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