ABD'de 6 yaşındaki kız çocuğu kelepçe takılarak gözaltına alındı

Olay geçen Eylül'de meydana geldi, ancak Kaia R. adlı çocuğun ailesi, polis soruşturmasının tamamlanmasının ardından, başka bir polis memurunun üzerindeki kamerayla kaydedilen görüntüleri dün yayımladı.

POLİS MEMURU GÖREVDEN ALINDI



Gözyaşları içinde "Bana bir şans daha verin" diyen çocuğu elleri bağlı olarak polis aracına bindiren Dennis Turner adlı polis memuru görevden alındı.

Görüntülerde Turner, bir öğretmenin "Ellerinin bağlanması şart mı?" sorusuna "Evet şart. 28 yıllık meslek hayatımda 6 bin kişiyi gözaltına aldım. En küçüğü yedi yaşındaydı. Rekoru bu kırdı" diye yanıt veriyor.

ABD'de polis memurları, 12 yaşındaki küçük çocukları ancak amirlerinin izniyle gözaltına alınabiliyor. Turner'ın bu kuralı ihlal ettiği için görevden alındığı açıklandı.

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