ABD'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Haberin Devamı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya kıyılarında 6,4 büyüklüğünde güçlü bir depremin meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ABD'nin California eyaletinin Kuzey California bölgesinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı. Humboldt ilçesinde maddi hasara ve elektrik kesintisine neden olan deprem yerel saatle 02.34'te yaşandı.

Yerin 16 kilometre derinliğinde meydana gelen şiddetli sarsıntıda henüz yaralı veya can kaybı bildirilmedi.



Bölgede son 10 gün içerisinde 3.0 ve üzeri büyüklüğünde deprem kaydedilmediği belirtildi.

Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, herhangi bir tsunami tehlikesinin olmadığı kaydedildi.