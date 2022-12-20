Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

ABD'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

#DEPREM#ABD#Kaliforniya
ABDde 6,3 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 14:38

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya kıyılarında meydana gelen deprem ardından Tsunami Uyarı Merkezi'nden açıklama yapıldı.

Haberin Devamı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya kıyılarında 6,4 büyüklüğünde güçlü bir depremin meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ABD'nin California eyaletinin Kuzey California bölgesinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı. Humboldt ilçesinde maddi hasara ve elektrik kesintisine neden olan deprem yerel saatle 02.34'te yaşandı.

Yerin 16 kilometre derinliğinde meydana gelen şiddetli sarsıntıda henüz yaralı veya can kaybı bildirilmedi.

Bölgede son 10 gün içerisinde 3.0 ve üzeri büyüklüğünde deprem kaydedilmediği belirtildi.

Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, herhangi bir tsunami tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEPREM#ABD#Kaliforniya

BAKMADAN GEÇME!

Düdüklü patladı haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı

'Düdüklü patladı' haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı?

#Ev Kazası
Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binancete neler oluyor | 4 SORU 4 YANIT

Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binance'te neler oluyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Binance
Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek Meteorolojiden peş peşe uyarılar... İstanbula kar ne zaman yağacak

Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar... İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

#Marmara

BAKMADAN GEÇME!

Düdüklü patladı haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı

'Düdüklü patladı' haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı?

#Ev Kazası
Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binancete neler oluyor | 4 SORU 4 YANIT

Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binance'te neler oluyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Binance
Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek Meteorolojiden peş peşe uyarılar... İstanbula kar ne zaman yağacak

Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar... İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

#Marmara