ABD'de 5 yaşındaki çocuğa polis şiddeti kameralara yansıdı

ABD'nin Maryland eyaletinde meydana gelen olayda, okuldan kaçan bir çocuğu yakalayan polislerin çocukla uzun süre alay ederek, ekip aracına bindirip okula geri getirdiği, okul müdürünün odasına götürülen çocuğun ağlamasına dayanamayan polislerin çocuğu tehdit etmeye devam ettikleri bununla da kalmayarak çocuğa kelepçe taktıkları öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu ifade eden anne Shanta Grant'in polisler hakkında şikayetçi olduğu, konunun yargıya taşınmasına rağmen olaya karışan polislerin görevlerine devam ettiği öğrenildi.

OKUL YETKİLİLERİ AÇIKLAMA YAPTI

Polislerin gerçekleştirdiği şiddeti içeren 50 dakikalık video kaydını izleyen okul yönetimi söz konusu videoyu 'izlemesi son derece zor' olarak nitelendirirken, yetişkinlerin bir çocukla bu şekilde konuşmaları veya tehdit etmeleri için hiçbir sebepleri olmadığını ifade etti. Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yaklaşık 500 kişi, olaya karışan polislerin işten çıkarılması ve eğitim kurumlarıyla ilgili prosedürlerin gözden geçirilmesi için mektup imzaladı.

Maryland'deki Montgomery İlçe Polis Departmanı tarafından Cuma günü yayınlanan 50 dakikalık videoda, memurların, 5 yaşındaki çocuğa, 'Aman Tanrım, seni çok fena dövdüm. Okulda beni böyle utandırmıyorsun. Bu kelepçe bizi dinlemek istemeyen ve nasıl davranacağını bilmeyen insanlar için' dediği görülürken, aileyi temsil eden avukatlar konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, çocuğa azılı bir suçluymuş gibi muamele edildiğini düşündüklerini ve küçük Grant'in yaşadığı travma için adalet ve adil tazminat beklentisi olduğunu dile getirdiler.

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