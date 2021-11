ABD'de 43 yıl haksız yere hapis yatan adam özgürlüğüne kavuştu!

ABD’nin Kansas şehrinde üç cinayetten yanlış bir mahkumiyet kararı nedeniyle 43 yıl suçsuz yere hapis yatan Kevin Strickland nihayet özgürlüğüne kavuştu.

Şu anda 62 yaşında olan Kevin Strickland, 18 yaşında girdiği hapishaneden çıktığında "Bu günün geleceğine inanamamıştım." dedi.

Strickland'ın hakız mahkumiyeti eyalet tarihindeki en uzun süreli haksız mahkumiyet olarak tarihe geçti ancak yine aynı eyaletin yasalarına göre talihsiz adam bu uzun yıllar için herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Strickland aynı zamanda ABD tarihinde de en uzun süre haksız yere hapiste kalan yedinci kişi oldu.

