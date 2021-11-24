ABD'de 43 yıl haksız yere hapis yatan adam özgürlüğüne kavuştu!

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ABD’nin Kansas şehrinde üç cinayetten yanlış bir mahkumiyet kararı nedeniyle 43 yıl suçsuz yere hapis yatan Kevin Strickland nihayet özgürlüğüne kavuştu.

Şu anda 62 yaşında olan Kevin Strickland, 18 yaşında girdiği hapishaneden çıktığında "Bu günün geleceğine inanamamıştım." dedi.

Strickland'ın hakız mahkumiyeti eyalet tarihindeki en uzun süreli haksız mahkumiyet olarak tarihe geçti ancak yine aynı eyaletin yasalarına göre talihsiz adam bu uzun yıllar için herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Strickland aynı zamanda ABD tarihinde de en uzun süre haksız yere hapiste kalan yedinci kişi oldu.

Breaking News: Kevin Strickland has been officially released from the Western Missouri Correctional Center in Cameron, ending one of the longest wrongful convictions in U.S. history. https://t.co/KblcOTa63s pic.twitter.com/Fz2qqffgJS — The Kansas City Star (@KCStar) November 23, 2021

Hapiste geçirdiği 15 bin 487 günden sonra özgürlüğüne kavuşan Kevin Strickland'ın avukatlarından biri "Elbette mutluyuz ancak kimse ona hapiste geçiridği yıllarını geri veremez, üstelik tek bir kuruş tazminat bile alamayacak." dedi.

Missouri eyalet yasaları, masumiyeti yalnızca DNA testiyle kanıtlanan eski mahkumlara haksız yere hapis yattıkları süre için tazminat isteme hakkı tanıdığından Strickland’in tazminat alamayacağı belirtildi.

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1979 yılında tamamı beyazlardan oluşan jüri tarafından 3 cinayet işlediğine hükmedilen ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Kevin Strickland 43 yılın sonrasında verilen karar 'söz konusu cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmadığı' oldu.

Missouri Eyaleti Yüksek Mahkemesi yargıcı James Welsh, gerekçeli kararında, Strickland’in olay mahallinde cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmamasına ve aleyhinde tanıklık yapan bir kişinin sonradan ifadesini polis baskısı altında verdiğini iddia ederek geri çekmesine rağmen suçlu bulduğunu vurgulayarak kararın dayanağı olmadığına ve mahkumun derhal salıverilmesine karar verdi.

Kevin Strickland, söz konusu cinayetlerin işlendiği gece evinde olduğunu, tüm gece boyunca televizyon izlediğini söylemiş ancak mahkemeyi buna ikna edememişti.