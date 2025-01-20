ABD'de 40 yıl sonra bir ilk! Yüz binlerce ABD'li akın etti, son anda gelen karar şoke etti! Nedeni suikast korkusu mu, soğuk hava mı?

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump bugün resmen yemin edecek ve Beyaz Saray'a dönecek. Trump'ın büyük gecesinde resmi yemin törenine ek olarak, müzikli gösteriler, geçit törenleri ve balolar düzenlenecek. JD Vance de Başkan Yardımcısı olarak Trump ile birlikte yemin edecek ve yeni yönetim, resmen görevine başlamış olacak.

Yemin töreni Washington DC'deki tarihi St. John's Kilisesi'nde düzenlenecek ayinle başlayacak, ardından da Beyaz Saray'da "çay saati" etkinliği olacak.



Geleneksel olarak ABD Kongresi önünde kurulan platformda gerçekleştirilen yemin töreni Washington’daki soğuk hava nedeniyle Kongre binasının içinde yapılacak. Soğuk nedeniyle kapalı mekanda yemin eden son ABD Başkanı, 1985'te Ronald Reagan olmuştu.

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40 yıl sonra ilk kez kapalı mekânda gerçekleşecek olan törene normaldekinden çok daha az sayıda davetli katılabilecek.Tüm konuşmalar, Kongre'nin bahçesi yerine Kongre Binası'nın lobisinde yapılacak.Geçit töreni de üç baloyla birlikte Washington'daki Capitol One Arena'da gerçekleşecek. Trump'ın her üç baloda da konuşma yapması bekleniyor.



ABD'deki hazırlıkları canlı yayında aktaran CNN Türk Washington temsilcisi Yunus Paksoy, törenin kapalı salonda yapılmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Törenle ilgili kararın son anda alındığını hatırlatan Paksoy ABD'deki hava durumunun günler öncesinden bilindiğini vurguladı ve "Acaba bir güvenlik zaafı mı var, ya da terör saldırısıyla ilgili bir uyarı mı geldi" sorusunu sordu.

Kapalı salon kararının ABD'de de soru işaretlerine neden olduğunu belirten Paksoy, Trump'a hali hazırda iki kez suikast girişiminde bulunulduğunu hatırlattı.

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Yerel ve federal yetkililere göre yemin töreni için Washington DC'ye 200.000 kişi gelmesi bekleniyor. Günler öncesinden uçak biletini alan ve otel rezervasyonlarını yapan binlerce kişi kapalı salon kararına isyan etti.



Geleneksel olarak yabancı siyasetçilerin davet edilmediği etkinlikte Trump bu sene yeni bir adım atarak çok sayıda lideri davet etmişti. Çin lideri Şi Cinping’i temsilen Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng’ın katılacağı törenin davetli listesinde İtalya Başbakanı, Arjantin lideri Javier Milei, Giorgia Meloni, İngiliz popülist siyasetçi Nigel Farage, Fransız aşırı sağcı Eric Zemmour ve eski Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki gibi isimler var.

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Trump, Vance ve ailelerinden sonra törenin en önemli ikinci misafir grubu dönemlerini tamamlayan başkanlar ve aileleri olacak. ABD Başkanı Biden ile Kasım ayında Trump'a yenilen Başkan Yardımcısı Kamala Harris de törene eşleri ile katılacak.

Eski başkanlar ve first lady'ler de genelde yemin törenlerine katılıyorlar. Bu yıl da George ve Laura Bush ile Barack Obama'nın katılması bekleniyor, ancak Michelle Obama'nın törene katılmayacağı açıklandı.



Time dergisi Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünü ‘O döndü’ cümlesiyle duyurdu. Derginin kapağında Trump'ın Oval Ofis'teki masasına oturduğu ve eliyle masadaki her şeyi savurduğu görülüyor. Masadan uçuşan nesneler arasında Biden'ın simgesi haline gelmiş pilot gözlükleri dikkat çekiyor.



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Trump, dün gece yaptığı açıklamada başkanlık koltuğuna oturduktan sonra hızlı ve güçlü bir şekilde yönetimde ciddi değişiklikler yapacağını, en hızlı adımı ise yasa dışı göçmen sorunu konusunda atacağını açıkladı.

Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz sınır güvenliğini sağlamak ve yasa dışı göçmenlerin girişini engellemek için başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirten Trump, "Şimdiye kadar gördüğünüz en agresif ve kapsamlı sınır güvenliği önlemlerini açıklayacağım.” ifadesini kullandı.

Trump, “Son derece memnun kalacağınız çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atacağım. Ülkemizi yeniden doğru yola sokmamız gerekiyor. (Yerel saatle) Yarın akşama kadar sınırlarımızın istilası sona erecek ve yasa dışı sınır geçişinde bulunanlar bir şekilde evlerine dönme yolunda olacaklar.” diye konuştu.



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Biden'ın sınır politikalarını sert şekilde eleştiren Trump, özellikle bazı suçluların yasa dışı şekilde ülkeye kolayca girdiklerini ve bu kişilerin derhal sınır dışı edileceklerini söyledi.

“Amerikan topraklarında faaliyet gösteren yasa dışı yabancı çete üyelerini ve göçmen suçluları sınır dışı edeceğiz." mesajını veren Trump, kendisi için bu konunun çok önemli olduğunun altını çizdi.