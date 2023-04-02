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ABD’de 4 eyalette kasırga: 22 ölü

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#ABD#Kasırga#Dünya
ABD’de 4 eyalette kasırga: 22 ölü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 14:55

ABD’nin merkezinde Arkansas, Illinois, Indiana ve Tennessee eyaletlerinde meydana gelen kasırgada 22 kişi hayatını kaybetti. Indiana ve Arkansas valileri, eyaletlerde olağanüstü hal ilan etti.

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Arkansas, Illinois, Indiana ve Tennessee eyaletlerinde meydana gelen kasırgada 22 kişi hayatını kaybetti.

Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugünkü şiddetli hava koşulları nedeniyle Arkansas Eyaletinde olağanüstü hal ilan eden bir kararname imzaladım. Etkilenen Arkansaslılar için müdahale ve kurtarma çabalarına yardımcı olmak üzere hiçbir kaynağı esirgemeyeceğiz” dedi.

Vali Sanders, Ulusal Muhafızları’nda bölgede çalışma sürdürdüğünü duyurdu.

ABD’de 4 eyalette kasırga: 22 ölü

Indiana Valisi Eric Holcomb, kasırgada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, “Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece boyunca eyalet genelinde etkili olan şiddetli hava koşulları nedeniyle Sullivan ve Johnson ilçeleri için olağanüstü hal ilan eden bir kararname imzaladım. Her şeyden önce, düşüncelerim ve dualarım bu fırtınada hayatını kaybedenlerin aileleri ve bu olay nedeniyle zarar gören herkesle birlikte” dedi.

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Illinois Valisi JB Pritzker, “Boone, Crawford, DuPage, Marion ve Sangamon ilçelerini desteklemek üzere bir afet ilanı yayınladım ve Illinois Eyaleti'nin bölge sakinlerine toparlanma için gereken tüm desteği sağlamasına izin verdim. Dünkü şiddetli hava koşullarından etkilenenlere yardımcı olmak için hiçbir şeyi esirgemeyeceğiz” diye konuştu.

ABD’de 4 eyalette kasırga: 22 ölü

GEÇEN HAFTA MİSSİSSİPPİ EYALETİNDE 26 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Geçen hafta sonu güneydeki Mississippi eyaletinde meydana gelen kasırgada 26 kişi hayatını kaybetmişti.

44 Eyalet valisi Tate Reeves, kasırganın ardından olağanüstü hal ilan etmişti. ABD Başkanı Joe Biden ise, “Yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İhtiyaç duyduğunuz desteği, ne kadar sürerse sürsün sağlamak için birlikte çalışacağız” ifadelerini kullanmıştı.

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#ABD#Kasırga#Dünya

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