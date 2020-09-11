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DHA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 14:27 | Son Güncelleme:

ABD’de 390 milyon dolar değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

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ABD’de 390 milyon dolar değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
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ABD’de San Diego Sahil Güvenlik ekipleri 13 bottan yaklaşık 390 milyon dolar değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülkenin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Diego şehrindeki Sahil Güvenlik ekipleri, Meksika kıyıları ile Orta ve Güney Amerika kıyılarında gerçekleştirdiği operasyonlarda 13 bottan yaklaşık 390 milyon dolar değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yetkililer, uyuşturucuların Mayıs sonu ve Ağustos sonu arasında ele geçirildiğini açıkladı. Sahil Güvenlik ekiplerince ele geçirilen uyuşturucuların San Diego’da bir limanda boşaltıldığı aktarıldı.

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