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ABD’de 3 eyalet oy vermeye başladı

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#ABD#5 Kasım Seçimleri#Virginia
ABD’de 3 eyalet oy vermeye başladı
Yunus PAKSOY
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 07:00

ABD 5 Kasım seçimlerine artık 45 günden daha az bir süre kalırken üç eyalette erken oy verme işlemi başladı. Cuma günü Virginia genelinde erken oy kullanma merkezleri açıldı.

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Eyaletin erken oy kullanma yerleri 2 Kasım’a kadar açık kalacak. 2020 seçimlerinde bu eyalette yaklaşık 1 milyon 800 bin kişi erken oy kullanırken bu sayı eyalette verilen toplam oyun yüzde 40’ına tekabül etmişti. Virginia ile birlikte Minnesota ve Güney Dakota eyaletlerinde de cuma günü erken oy verme süreci başladı.

Eylül ayının sonuna kadar Michigan, Illinois, Mississippi, Pensilvanya ve Vermont eyaletlerinde de erken oy verme işlemleri başlayacak. COVID-19 pandemisinin ortasında yapılan ve toplamda 158 milyon kişinin oy kullandığı 2020 seçimlerinde 100 milyondan fazla seçmen erken oy kullanma haklarını kullanmıştı. 

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#ABD#5 Kasım Seçimleri#Virginia

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