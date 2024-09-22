ABD’de 3 eyalet oy vermeye başladı

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Eyaletin erken oy kullanma yerleri 2 Kasım’a kadar açık kalacak. 2020 seçimlerinde bu eyalette yaklaşık 1 milyon 800 bin kişi erken oy kullanırken bu sayı eyalette verilen toplam oyun yüzde 40’ına tekabül etmişti. Virginia ile birlikte Minnesota ve Güney Dakota eyaletlerinde de cuma günü erken oy verme süreci başladı.

Eylül ayının sonuna kadar Michigan, Illinois, Mississippi, Pensilvanya ve Vermont eyaletlerinde de erken oy verme işlemleri başlayacak. COVID-19 pandemisinin ortasında yapılan ve toplamda 158 milyon kişinin oy kullandığı 2020 seçimlerinde 100 milyondan fazla seçmen erken oy kullanma haklarını kullanmıştı.