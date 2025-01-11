ABD'de 3 binden fazla uçuş iptal

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ABD'nin güneyinde yaşanan fırtına, uçak seferlerini vurdu. Havayolu şirketleri ve uçuş takip sitelerine göre, yaşanan fırtına nedeniyle 3 binden fazla uçuşun iptal edildiğini ve binlerce uçuşta da gecikmeler yaşandı.

Delta Havayolları tarafından yapılan açıklamada, beklediklerinden daha sert bir kış geçirdiklerini ve fırtına nedeniyle Atlanta Uluslararası Havalimanı'ndaki beş pistin 2 saat süreyle kapatıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, cuma günü fırtına nedeniyle bin 100 uçuşu iptal ettikleri vurgulandı.

Yaşanan fırtınanın hafta başında etkili olmaya başladığı ve 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı ifade edildi.

Ülkenin orta ve doğusunu etkisi altına fırtınanın yanı sıra bazı yerlerde sıcaklıklar -18 dereceye kadar düştü ve on binlerce insan elektriksiz kaldı.