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ABD'de 3 binden fazla uçuş iptal

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Uçak#İptal
ABDde 3 binden fazla uçuş iptal
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 11:48

ABD'yi vuran fırtına nedeniyle, 3 binden fazla uçuş iptal edildi. Atlanta Uluslararası Havalimanı'ndaki beş pistin 2 saat süreyle kapatıldığı belirtildi.

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ABD'nin güneyinde yaşanan fırtına, uçak seferlerini vurdu. Havayolu şirketleri ve uçuş takip sitelerine göre, yaşanan fırtına nedeniyle 3 binden fazla uçuşun iptal edildiğini ve binlerce uçuşta da gecikmeler yaşandı.

Delta Havayolları tarafından yapılan açıklamada, beklediklerinden daha sert bir kış geçirdiklerini ve fırtına nedeniyle Atlanta Uluslararası Havalimanı'ndaki beş pistin 2 saat süreyle kapatıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, cuma günü fırtına nedeniyle bin 100 uçuşu iptal ettikleri vurgulandı.

Yaşanan fırtınanın hafta başında etkili olmaya başladığı ve 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı ifade edildi.

Ülkenin orta ve doğusunu etkisi altına fırtınanın yanı sıra bazı yerlerde sıcaklıklar -18 dereceye kadar düştü ve on binlerce insan elektriksiz kaldı.

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#ABD#Uçak#İptal

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