MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'de 3 ayrı masaj salonuna silahlı saldırı! 8 kişi hayatını kaybetti
GeriDünya ABD'de 3 ayrı masaj salonuna silahlı saldırı! 8 kişi hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 17.03.2021 - 06:23 | Son Güncelleme:

ABD'de 3 ayrı masaj salonuna silahlı saldırı! 8 kişi hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de 3 ayrı masaj salonuna silahlı saldırı! 8 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre ABD'nin Georgia eyaletindeki 3 masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve zanlının yakalandığı bildirildi.

15
  • ABDde 3 ayrı masaj salonuna silahlı saldırı 8 kişi hayatını kaybetti
  • ABDde 3 ayrı masaj salonuna silahlı saldırı 8 kişi hayatını kaybetti
  • ABDde 3 ayrı masaj salonuna silahlı saldırı 8 kişi hayatını kaybetti
  • ABDde 3 ayrı masaj salonuna silahlı saldırı 8 kişi hayatını kaybetti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ABD medyasına yansıyan ve Atlanta polisine dayandırılan haberlere göre, kentte akşam saatlerinde 3 masaj salonuna silahlı saldırı yapıldı.

Polis, ilk olarak Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'nın kuzeyinde yer alan Cherokee bölgesinde yerel saatle öğleden sonra Asyalılara ait bir masaj salonuna düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.

ABDde 3 ayrı masaj salonuna silahlı saldırı 8 kişi hayatını kaybetti

Bu olaydan kısa süre sonra hırsızlık ihbarı yapılan Atlanta şehir merkezindeki bir başka masaj salonunda 3 kişinin daha vurularak hayatını kaybettiği, bu saldırıdan kısa süre sonra yakındaki bir başka masaj salonunda da bir kişinin vurularak öldürüldüğü açıklandı.

ABDde 3 ayrı masaj salonuna silahlı saldırı 8 kişi hayatını kaybetti

ZANLI TUTUKLANDI

Olayı soruşturan polis yetkilileri, akşam saatlerinde Robert Aaron Long adlı zanlının tutuklandığını ve 3 saldırının da zanlısının Long olduğuna inandıklarını bildirdi.

HAYATINI KAYBEDENLERDEN 6'SI ASYA KÖKENLİ

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Amerikan medyası saldırılarda hayatını kaybedenlerden 6'sının Asya kökenli kadınlar olduğu bilgisini verdi.

ABDde 3 ayrı masaj salonuna silahlı saldırı 8 kişi hayatını kaybetti

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi